https://1prime.ru/20240607/rayffayzenbank--848978838.html
Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов
Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов - 07.06.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов
Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году, сообщили РИА Новости в кредитной... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:52+0300
2024-06-07T16:52+0300
2024-06-07T16:52+0300
россия
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кредит
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Райффайзенбанк вынужден снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ в адрес Группы RBI по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году",- говорится в сообщении. Отмечается, что на практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. "Еще в 2022 году Райффайзенбанк начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат",- добавили в пресс-службе. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в своей отчетности за первый квартал подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанк.
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россия, райффайзенбанк, кредит
РОССИЯ, Райффайзенбанк, кредит
Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов
Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Райффайзенбанк вынужден снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ в адрес Группы RBI по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет.
"Еще в 2022 году Райффайзенбанк начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат",- добавили в пресс-службе.
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в своей отчетности за первый квартал подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанк.
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