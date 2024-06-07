https://1prime.ru/20240607/rayffayzenbank--848978838.html

Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов

Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов - 07.06.2024, ПРАЙМ

Райффайзенбанк намерен снизить выдачи кредитов

Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году, сообщили РИА Новости в кредитной... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:52+0300

2024-06-07T16:52+0300

2024-06-07T16:52+0300

россия

райффайзенбанк

кредит

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк снизит выдачи кредитов из-за предписания ЕЦБ по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Райффайзенбанк вынужден снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ в адрес Группы RBI по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году",- говорится в сообщении. Отмечается, что на практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. "Еще в 2022 году Райффайзенбанк начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат",- добавили в пресс-службе. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в своей отчетности за первый квартал подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанк.

https://1prime.ru/20240605/piramida-848841665.html

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россия, райффайзенбанк, кредит