Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240607/samolety-848952365.html
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage - 07.06.2024, ПРАЙМ
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage
Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:27+0300
2024-06-07T11:27+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
франция
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e02b8adfffc0ecf9889fe2ed580ed663.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times.Как отмечается, еще союзники по НАТО обязались поставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМакрон создает коалицию стран, владеющих моделью Mirage 2000 производства компании Dassault Aviation. Это многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1970-х годах, с усовершенствованным радаром.Поставлена цель поставить на Украину самолетов и обучить пилотов к концу года. Украинские пилоты уже обучаются управлять истребителями F-16.Сейчас Владимир Зеленский требует от западных союзников предоставить больше оружия и снять ограничения на его использование.Кроме того, как отмечается в публикации, Макрон заявил, что Франция обучит и оснастит целую бригаду ВСУ численностью около 4500 человек."Неудачное контрнаступление Украины летом прошлого года продемонстрировало, что стране сложно организовывать масштабные военные операции с участием более нескольких сотен военнослужащих", — делает вывод издание.Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240607/orban-848948836.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e6645de8f9840c3f0dd214cb3d5dafb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эммануэль макрон, франция, всу, нато
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ВСУ, НАТО
11:27 07.06.2024
 
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage

FT: Макрон обещал поставить Киеву истребители Mirage 2000 и обучить летчиков

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times.
Как отмечается, еще союзники по НАТО обязались поставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Макрон создает коалицию стран, владеющих моделью Mirage 2000 производства компании Dassault Aviation. Это многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1970-х годах, с усовершенствованным радаром.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан
10:34
Поставлена цель поставить на Украину самолетов и обучить пилотов к концу года. Украинские пилоты уже обучаются управлять истребителями F-16.
Сейчас Владимир Зеленский требует от западных союзников предоставить больше оружия и снять ограничения на его использование.
Кроме того, как отмечается в публикации, Макрон заявил, что Франция обучит и оснастит целую бригаду ВСУ численностью около 4500 человек.
"Неудачное контрнаступление Украины летом прошлого года продемонстрировало, что стране сложно организовывать масштабные военные операции с участием более нескольких сотен военнослужащих", — делает вывод издание.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеЭммануэль МакронФРАНЦИЯВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала