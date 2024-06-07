https://1prime.ru/20240607/samolety-848952365.html
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage - 07.06.2024, ПРАЙМ
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage
Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:27+0300
2024-06-07T11:27+0300
2024-06-07T11:27+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
франция
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e02b8adfffc0ecf9889fe2ed580ed663.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times.Как отмечается, еще союзники по НАТО обязались поставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМакрон создает коалицию стран, владеющих моделью Mirage 2000 производства компании Dassault Aviation. Это многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1970-х годах, с усовершенствованным радаром.Поставлена цель поставить на Украину самолетов и обучить пилотов к концу года. Украинские пилоты уже обучаются управлять истребителями F-16.Сейчас Владимир Зеленский требует от западных союзников предоставить больше оружия и снять ограничения на его использование.Кроме того, как отмечается в публикации, Макрон заявил, что Франция обучит и оснастит целую бригаду ВСУ численностью около 4500 человек."Неудачное контрнаступление Украины летом прошлого года продемонстрировало, что стране сложно организовывать масштабные военные операции с участием более нескольких сотен военнослужащих", — делает вывод издание.Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240607/orban-848948836.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e6645de8f9840c3f0dd214cb3d5dafb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, всу, нато
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ВСУ, НАТО
Франция планирует отправить на Украину самолеты Mirage
FT: Макрон обещал поставить Киеву истребители Mirage 2000 и обучить летчиков
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ.
Президент Франции Эмманлуэль Макрон заявил о поставке партии истребителей Mirage на Украину и обучении пилотов, пишет Financial Times
.
Как отмечается, еще союзники по НАТО обязались поставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства.
Макрон создает коалицию стран, владеющих моделью Mirage 2000 производства компании Dassault Aviation. Это многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1970-х годах, с усовершенствованным радаром.
"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан
Поставлена цель поставить на Украину самолетов и обучить пилотов к концу года. Украинские пилоты уже обучаются управлять истребителями F-16.
Сейчас Владимир Зеленский требует от западных союзников предоставить больше оружия и снять ограничения на его использование.
Кроме того, как отмечается в публикации, Макрон заявил, что Франция обучит и оснастит целую бригаду ВСУ численностью около 4500 человек.
"Неудачное контрнаступление Украины летом прошлого года продемонстрировало, что стране сложно организовывать масштабные военные операции с участием более нескольких сотен военнослужащих", — делает вывод издание.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.