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Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - 07.06.2024, ПРАЙМ
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:52+0300
2024-06-07T14:52+0300
2024-06-07T14:53+0300
политика
джо байден
владимир зеленский
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи."Я приношу извинения за эти недели ожидания... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он также пожаловался на некоторых конгрессменов, мешавших отправить помощь Киеву. Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
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джо байден, владимир зеленский, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, сво, политика
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины, СВО, политика
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Байден принес извинения Зеленскому за задержку финансовой и военной помощи
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.
"Я приношу извинения за эти недели ожидания... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он также пожаловался на некоторых конгрессменов, мешавших отправить помощь Киеву.
Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России