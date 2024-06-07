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Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - 07.06.2024, ПРАЙМ

Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:52+0300

2024-06-07T14:52+0300

2024-06-07T14:53+0300

политика

джо байден

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сво

политика

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи."Я приношу извинения за эти недели ожидания... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он также пожаловался на некоторых конгрессменов, мешавших отправить помощь Киеву. Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.

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джо байден, владимир зеленский, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, сво, политика