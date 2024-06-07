Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240607/sorry-848968338.html
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью - 07.06.2024, ПРАЙМ
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:52+0300
2024-06-07T14:53+0300
политика
джо байден
владимир зеленский
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
сво
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/81/842548122_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0a46938d81b52ea1948c08834453fdcb.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи."Я приношу извинения за эти недели ожидания... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он также пожаловался на некоторых конгрессменов, мешавших отправить помощь Киеву. Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
https://1prime.ru/20240606/razreshenie-848935762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/81/842548122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb607546f097936ad939cf861d9382b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, владимир зеленский, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, сво, политика
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины, СВО, политика
14:52 07.06.2024 (обновлено: 14:53 07.06.2024)
 
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью

Байден принес извинения Зеленскому за задержку финансовой и военной помощи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.
"Я приношу извинения за эти недели ожидания... У нас были проблемы с принятием законопроекта", - сказал Байден в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN. Он также пожаловался на некоторых конгрессменов, мешавших отправить помощь Киеву.
Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России
Вчера, 22:26
 
ПолитикаДжо БайденВладимир Зеленскийвоенная помощь Украинефинансовая помощь для УкраиныСВОполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала