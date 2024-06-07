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Стоимость нефти растет 7 июня - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Стоимость нефти растет 7 июня
Стоимость нефти растет 7 июня - 07.06.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет 7 июня
Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько поднимаются, при этом с начала недели могут потерять в среднем около 1,5%, что может стать третьей неделей... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:51+0300
2024-06-07T14:57+0300
нефть
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько поднимаются, при этом с начала недели могут потерять в среднем около 1,5%, что может стать третьей неделей снижения подряд, свидетельствует данные торгов.По состоянию на 14.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61%, до 80,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 76,08 доллара.С начала недели стоимость Brent опустилась на 1,7%, WTI – на 1,3%, что может стать третьей неделей снижения подряд. Суммарно за этот период нефть Brent подешевела на 4,3%, WTI – на 5%.На неделе снижение нефтяных цен поддерживалось рядом факторов. Так, инвесторы обратили внимание на решение ОПЕК+ с октября постепенно сводить на нет дополнительные добровольные сокращения совокупно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Также на неделе минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов в стране за неделю по 31 мая - на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения на 2,3 миллиона баррелей.Также рынки следили за перспективами по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Слабая макростатистика из США поддержала ожидания по поводу того, что регулятор может снизить ставку в сентябре. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС и слабая статистика сдерживают доллар, что поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти.
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нефть
Нефть
14:51 07.06.2024 (обновлено: 14:57 07.06.2024)
 
Стоимость нефти растет 7 июня

Стоимость нефти растет, но может завершить третью неделю подряд снижением

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько поднимаются, при этом с начала недели могут потерять в среднем около 1,5%, что может стать третьей неделей снижения подряд, свидетельствует данные торгов.
По состоянию на 14.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61%, до 80,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 76,08 доллара.
С начала недели стоимость Brent опустилась на 1,7%, WTI – на 1,3%, что может стать третьей неделей снижения подряд. Суммарно за этот период нефть Brent подешевела на 4,3%, WTI – на 5%.
На неделе снижение нефтяных цен поддерживалось рядом факторов. Так, инвесторы обратили внимание на решение ОПЕК+ с октября постепенно сводить на нет дополнительные добровольные сокращения совокупно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Также на неделе минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов в стране за неделю по 31 мая - на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения на 2,3 миллиона баррелей.
Также рынки следили за перспективами по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Слабая макростатистика из США поддержала ожидания по поводу того, что регулятор может снизить ставку в сентябре. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС и слабая статистика сдерживают доллар, что поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти.
 
Нефть
 
 
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