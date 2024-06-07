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В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Украине
В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Украине
США направят Украине в рамках пакета военной помощи припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, а также снаряды различного калибра. Об этом сообщил | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:13+0300
2024-06-07T16:13+0300
2024-06-07T16:19+0300
спецоперация на украине
сша
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военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. США направят Украине в рамках пакета военной помощи припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, а также снаряды различного калибра. Об этом сообщил Пентагон.Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделил ВСУ новый пакет в размере 225 миллионов долларов.Как пояснили в американском оборонном ведомстве, Киев получит ракеты для ЗРК HAWK, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, бронетранспортеры М113, патрульные катера, приборы ночного видения, противотанковые комплексы Javelin.
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сша, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Украине
МО США: в новый пакет помощи Киеву на $225 млн вошли снаряды для HIMARS и ракеты Stinger
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. США направят Украине в рамках пакета военной помощи припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, а также снаряды различного калибра. Об этом сообщил Пентагон.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделил ВСУ новый пакет в размере 225 миллионов долларов.
Как пояснили в американском оборонном ведомстве, Киев получит ракеты для ЗРК HAWK, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, бронетранспортеры М113, патрульные катера, приборы ночного видения, противотанковые комплексы Javelin.