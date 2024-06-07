https://1prime.ru/20240607/ukraina-848979276.html

"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости

"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, а также пообещал подготовить украинских летчиков, передает Le Figaro. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:05+0300

2024-06-07T17:05+0300

2024-06-07T17:05+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, а также пообещал подготовить украинских летчиков, передает Le Figaro."Президент Франции, который в пятницу примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце, также объявил о формировании новой бригады ВСУ", — говорится в публикации.Согласно газете, на данный момент Франция обучает только десять украинских пилотов на самолетах Alpha Jet. Кроме того, Макрон объявил о формировании бригады из 4,5 тысяч солдат, хотя Украина желает мобилизовать значительно больше людей."Лягушка пыжится, чтобы стать такой же большой, как бык", — написал один из читателей газеты.По мнению других комментаторов, представители ВВС уже несколько раз говорили о необходимости увеличить количество истребителей в связи с угрозами и задачами, стоящими перед ними. Тем не менее, президент Макрон принимает решения, которые приведут к дальнейшему разоружению Франции.В газете также усомнились в победе Украины и выразили опасения относительно будущего.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240607/makron-848955031.html

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франция, украина, оружие