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"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости
"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, а также пообещал подготовить украинских летчиков, передает Le Figaro. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:05+0300
2024-06-07T17:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, а также пообещал подготовить украинских летчиков, передает Le Figaro."Президент Франции, который в пятницу примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце, также объявил о формировании новой бригады ВСУ", — говорится в публикации.Согласно газете, на данный момент Франция обучает только десять украинских пилотов на самолетах Alpha Jet. Кроме того, Макрон объявил о формировании бригады из 4,5 тысяч солдат, хотя Украина желает мобилизовать значительно больше людей."Лягушка пыжится, чтобы стать такой же большой, как бык", — написал один из читателей газеты.По мнению других комментаторов, представители ВВС уже несколько раз говорили о необходимости увеличить количество истребителей в связи с угрозами и задачами, стоящими перед ними. Тем не менее, президент Макрон принимает решения, которые приведут к дальнейшему разоружению Франции.В газете также усомнились в победе Украины и выразили опасения относительно будущего.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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франция, украина, оружие
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ
17:05 07.06.2024
 
"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости

Le Figaro: Макрон объявил об отправке Украине истребителей Mirage 2000-5

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, а также пообещал подготовить украинских летчиков, передает Le Figaro.
"Президент Франции, который в пятницу примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце, также объявил о формировании новой бригады ВСУ", — говорится в публикации.
Согласно газете, на данный момент Франция обучает только десять украинских пилотов на самолетах Alpha Jet. Кроме того, Макрон объявил о формировании бригады из 4,5 тысяч солдат, хотя Украина желает мобилизовать значительно больше людей.
"Лягушка пыжится, чтобы стать такой же большой, как бык", — написал один из читателей газеты.
По мнению других комментаторов, представители ВВС уже несколько раз говорили о необходимости увеличить количество истребителей в связи с угрозами и задачами, стоящими перед ними. Тем не менее, президент Макрон принимает решения, которые приведут к дальнейшему разоружению Франции.
В газете также усомнились в победе Украины и выразили опасения относительно будущего.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАОРУЖИЕ
 
 
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