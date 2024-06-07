https://1prime.ru/20240607/ukraina-848985701.html

Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму

Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму - 07.06.2024, ПРАЙМ

Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму

Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за российских ударов по электростанциям, пишет The Washington Post. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:46+0300

2024-06-07T18:46+0300

2024-06-07T18:46+0300

спецоперация на украине

электроэнергия

украина

дтэк

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за российских ударов по электростанциям, пишет The Washington Post.Как отмечается, нормирование потребления электроэнергии стало частью повседневной жизни в стране. Отключения электроэнергии привели к разделению Киева на имущих и неимущих. В столице в некоторых районах не работают даже светофоры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram“Нам катастрофически не хватает электроэнергии для повседневных нужд”, — заявил генеральный директор частной электрораспределительной компании Сергей Коваленко.Разрушительнее всего оказались массированные ракетные удары по электростанциям, в результате чего крупнейшая генерирующая энергокомпания ДТЭК потеряла около 86% энергетических мощностей. Как отметили в ее руководстве, ситуацию усугубляет то, что многие объекты подвергались атакам неоднократно и прошли несколько циклов “разрушения, восстановления и повторного разрушения.Бболее половины энергетических потребностей Украины обеспечивается за счет атомной энергетики, однако тепловые и гидроэлектростанции обеспечивают дополнительную выработку, которую можно относительно быстро нарастить для покрытия краткосрочных нужд. Без этих дополнительных мощностей энергетической системе грозит разбалансировка и дефицит, отмечают власти.Чиновники стараются обеспечить электростанции необходимым оборудованием для увеличения выработки, однако основную часть агрегатов необходимо заказывать уже сейчас, и они в любом случае не будут готовы к зиме, говорят они.Украина нарастила импорт энергоносителей из соседних стран, но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит.Некоторые аналитики говорят, что грядущая зима в любом случае будет тяжелее прошлого шквала российских атак. Главный вопрос заключается в том, насколько серьезными будут зимой плановые отключения электроэнергии, заявил гендиректор “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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электроэнергия, украина, дтэк