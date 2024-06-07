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Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму
Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму - 07.06.2024, ПРАЙМ
Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму
Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за российских ударов по электростанциям, пишет The Washington Post. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:46+0300
2024-06-07T18:46+0300
спецоперация на украине
электроэнергия
украина
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за российских ударов по электростанциям, пишет The Washington Post.Как отмечается, нормирование потребления электроэнергии стало частью повседневной жизни в стране. Отключения электроэнергии привели к разделению Киева на имущих и неимущих. В столице в некоторых районах не работают даже светофоры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram“Нам катастрофически не хватает электроэнергии для повседневных нужд”, — заявил генеральный директор частной электрораспределительной компании Сергей Коваленко.Разрушительнее всего оказались массированные ракетные удары по электростанциям, в результате чего крупнейшая генерирующая энергокомпания ДТЭК потеряла около 86% энергетических мощностей. Как отметили в ее руководстве, ситуацию усугубляет то, что многие объекты подвергались атакам неоднократно и прошли несколько циклов “разрушения, восстановления и повторного разрушения.Бболее половины энергетических потребностей Украины обеспечивается за счет атомной энергетики, однако тепловые и гидроэлектростанции обеспечивают дополнительную выработку, которую можно относительно быстро нарастить для покрытия краткосрочных нужд. Без этих дополнительных мощностей энергетической системе грозит разбалансировка и дефицит, отмечают власти.Чиновники стараются обеспечить электростанции необходимым оборудованием для увеличения выработки, однако основную часть агрегатов необходимо заказывать уже сейчас, и они в любом случае не будут готовы к зиме, говорят они.Украина нарастила импорт энергоносителей из соседних стран, но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит.Некоторые аналитики говорят, что грядущая зима в любом случае будет тяжелее прошлого шквала российских атак. Главный вопрос заключается в том, насколько серьезными будут зимой плановые отключения электроэнергии, заявил гендиректор “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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электроэнергия, украина, дтэк
Спецоперация на Украине, электроэнергия, УКРАИНА, ДТЭК
18:46 07.06.2024
 
Катастрофа. В США рассказали, как Украина погружается во тьму

WP: Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за российских ударов по электростанциям, пишет The Washington Post.
Как отмечается, нормирование потребления электроэнергии стало частью повседневной жизни в стране. Отключения электроэнергии привели к разделению Киева на имущих и неимущих. В столице в некоторых районах не работают даже светофоры.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
“Нам катастрофически не хватает электроэнергии для повседневных нужд”, — заявил генеральный директор частной электрораспределительной компании Сергей Коваленко.
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5 мая, 12:08
Разрушительнее всего оказались массированные ракетные удары по электростанциям, в результате чего крупнейшая генерирующая энергокомпания ДТЭК потеряла около 86% энергетических мощностей. Как отметили в ее руководстве, ситуацию усугубляет то, что многие объекты подвергались атакам неоднократно и прошли несколько циклов “разрушения, восстановления и повторного разрушения.
Бболее половины энергетических потребностей Украины обеспечивается за счет атомной энергетики, однако тепловые и гидроэлектростанции обеспечивают дополнительную выработку, которую можно относительно быстро нарастить для покрытия краткосрочных нужд. Без этих дополнительных мощностей энергетической системе грозит разбалансировка и дефицит, отмечают власти.
Чиновники стараются обеспечить электростанции необходимым оборудованием для увеличения выработки, однако основную часть агрегатов необходимо заказывать уже сейчас, и они в любом случае не будут готовы к зиме, говорят они.
Украина нарастила импорт энергоносителей из соседних стран, но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Некоторые аналитики говорят, что грядущая зима в любом случае будет тяжелее прошлого шквала российских атак. Главный вопрос заключается в том, насколько серьезными будут зимой плановые отключения электроэнергии, заявил гендиректор “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеэлектроэнергияУКРАИНАДТЭК
 
 
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