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НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска - 07.06.2024, ПРАЙМ
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
НАТО на сегодняшний день не располагает силами на территории Украины и не имеет планов отправлять туда войска, заявил в пятницу глава военного комитета НАТО... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:51+0300
2024-06-07T18:51+0300
2024-06-07T18:51+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. НАТО на сегодняшний день не располагает силами на территории Украины и не имеет планов отправлять туда войска, заявил в пятницу глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "На Украине нет войск под командованием НАТО, и нет никаких планов идти на такой шаг", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. При этом он подчеркнул, что, если какая-либо отдельная страна НАТО желает отправить на Украину свои силы, то этот вопрос необходимо выносить на обсуждение всего альянса.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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украина, нато, войска
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, войска
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск альянса на Украину
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. НАТО на сегодняшний день не располагает силами на территории Украины и не имеет планов отправлять туда войска, заявил в пятницу глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
"На Украине нет войск под командованием НАТО, и нет никаких планов идти на такой шаг", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.
При этом он подчеркнул, что, если какая-либо отдельная страна НАТО желает отправить на Украину свои силы, то этот вопрос необходимо выносить на обсуждение всего альянса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.