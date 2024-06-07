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Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:57+0300
2024-06-07T18:57+0300
спецоперация на украине
нато
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр. "Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне — прим. ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно". "По этой причине, обсуждения (на саммите — прим. ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", — подчеркнул Бауэр.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, украина, вступление украины в нато
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
18:57 07.06.2024
 
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе

Бауэр: обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на саммите в Вашингтоне

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр.
"Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне — прим. ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.
Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно".
"По этой причине, обсуждения (на саммите — прим. ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", — подчеркнул Бауэр.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Вчера, 16:50
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАвступление Украины в НАТО
 
 
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