https://1prime.ru/20240607/ukraina-848986587.html
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:57+0300
2024-06-07T18:57+0300
2024-06-07T18:57+0300
спецоперация на украине
нато
украина
вступление украины в нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр. "Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне — прим. ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно". "По этой причине, обсуждения (на саммите — прим. ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", — подчеркнул Бауэр.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240606/nato-848924197.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, вступление украины в нато
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
Бауэр: обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на саммите в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Обсуждение вступления Украины в НАТО не ожидается на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил глава военкома альянса Роб Бауэр.
"Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии войны. Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне — прим. ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией", — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.
Он добавил, что в альянсе "считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно".
"По этой причине, обсуждения (на саммите — прим. ред.) не будут затрагивать сроки и условия вступления Украины в альянс", — подчеркнул Бауэр.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кнайсль предрекла НАТО крупное поражение в конфликте на Украине
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.