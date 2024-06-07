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Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа
Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа - 07.06.2024, ПРАЙМ
Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа
Действующий глава Белого дома Джо Байден находится в худшей физической форме, чем миллиардер Дональд Трамп, заявил РИА Новости американский журналист Джексон... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:39+0300
2024-06-07T14:50+0300
джо байден
дональд трамп
пмэф-2024
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден находится в худшей физической форме, чем миллиардер Дональд Трамп, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл."Не думаю, что [решение идти на второй срок] это очень хорошо. Заменит ли его [Мишель] Обама? Не знаю, посмотрим", - сказал Хинкл, принявший участие в сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на Петербургском экономическом форуме. Ранее 81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
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джо байден, дональд трамп, пмэф-2024, политика
Джо Байден, Дональд Трамп, ПМЭФ-2024, политика
14:39 07.06.2024 (обновлено: 14:50 07.06.2024)
 
Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа

Журналист Хинкл: Байден в худшей физической форме, чем Трамп

© CC BY 2.0 / Maryland GovPicsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© CC BY 2.0 / Maryland GovPics
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден находится в худшей физической форме, чем миллиардер Дональд Трамп, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
"Не думаю, что [решение идти на второй срок] это очень хорошо. Заменит ли его [Мишель] Обама? Не знаю, посмотрим", - сказал Хинкл, принявший участие в сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на Петербургском экономическом форуме.
Ранее 81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания
4 июня, 17:58
 
Джо БайденДональд ТрампПМЭФ-2024политика
 
 
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