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Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа

Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа - 07.06.2024, ПРАЙМ

Американский журналист на ПМЭФ сравнил физическую форму Байдена и Трампа

Действующий глава Белого дома Джо Байден находится в худшей физической форме, чем миллиардер Дональд Трамп, заявил РИА Новости американский журналист Джексон... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:39+0300

2024-06-07T14:39+0300

2024-06-07T14:50+0300

джо байден

дональд трамп

пмэф-2024

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден находится в худшей физической форме, чем миллиардер Дональд Трамп, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл."Не думаю, что [решение идти на второй срок] это очень хорошо. Заменит ли его [Мишель] Обама? Не знаю, посмотрим", - сказал Хинкл, принявший участие в сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на Петербургском экономическом форуме. Ранее 81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.

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джо байден, дональд трамп, пмэф-2024, политика