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Это успех: рубль игнорировал негатив и получал поддержку

Это успех: рубль игнорировал негатив и получал поддержку - 08.06.2024, ПРАЙМ

Это успех: рубль игнорировал негатив и получал поддержку

Уходящая неделя выдалась весьма успешной для российского рубля, который продемонстрировал уверенное укрепление к основным мировым валютам. С начала недели курс... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T03:00+0300

2024-06-08T03:00+0300

2024-06-08T03:00+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Уходящая неделя выдалась весьма успешной для российского рубля, который продемонстрировал уверенное укрепление к основным мировым валютам. С начала недели курс доллара снизился на 1,49% до 88,76 рубля, евро подешевел на 1,07% до 96,50 рубля, а китайский юань потерял 1,39%, опустившись до 12,22 рубля. Российская валюта игнорировала негативные факторы и получала поддержку от ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка России.Неделя стартовала с резкого укрепления рубля 3 июня, когда доллар рухнул на 1,12% до 89,08 рублей. Это произошло на фоне обвала мировых цен на нефть после решения ОПЕК+ продлить действующие квоты на добычу до конца 2024 года. Котировки Brent рухнули на 3,9% до $78,11 за баррель. Однако российская валюта проигнорировала эту негативную новость, так как рынки ожидали ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ на заседании 7 июня для сдерживания инфляции. 4 июня рубль продолжил укрепляться на фоне тех же ожиданий повышения ключевой ставки. Курс доллара снизился еще на 0,32% до 88,80 рубля. При этом нефть Brent дешевела из-за признаков роста предложения при слабом спросе: котировки упали на 1,29% до $77,10. 5 июня российская валюта получила некоторую передышку перед грядущим заседанием ЦБ РФ. Рубль слегка подрос к доллару, евро и юаню, ожидая ключевого решения по ставке. Нефть Brent подорожала на 1,93% до $78,59, совершив технический отскок от поддержки на ожиданиях снижения ставки ФРС США в сентябре. Непосредственно перед заседанием ЦБ 7 июня темпы роста рубля замедлились. 6 июня курс доллара вырос на 0,08% до 88,84 рубля. Трейдеры заняли выжидательную позицию накануне ключевого события недели (ставка ЦБ). При этом цены на нефть возобновили восхождение: Brent подскочила на 1,73% до $79,95 за баррель на фоне тех же ожиданий смягчения политики ФРС. По итогам заседания ЦБ РФ сохранил жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с высокой инфляцией. ЦБ не стал повышать ставку, а предпочел выждать и посмотреть первые результаты текущих жестких условий, сохранив пространство для дальнейшего повышения ставки в случае необходимости на ближайшем заседании 26 июля. Видимо, посчитал, что действующая высокая ставка 16% при ее сохранении на продолжительное время может постепенно замедлить инфляционные процессы. Рубль никак не отреагировал на решение ЦБ. В целом за неделю рубль чувствовал себя достаточно уверенно, получая поддержку от ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Это происходило на фоне высокой волатильности нефтяных котировок после решения ОПЕК+. Рынки также отыгрывали возросшие перспективы снижения ставки американским регулятором для поддержания экономического роста. На следующей неделе с 10 по 14 июня вряд ли что изменится кардинально. У рубля есть как факторы для укрепления, так и оказывающие давление. В качестве поддержки у рубля будут: продажи валюты ЦБ и экспортерами по президентскому указу, сниженный спрос на валюту со стороны импортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ России. Ожидаю, что доллар сохранит колебания ниже отметки 90 рублей. Для евро ожидается торговля в коридоре 95,80–98,30 рубля, а курс китайской валюты будет находиться в рамках 12,10–12,50 рубля.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, нефть, ставка банка россии