https://1prime.ru/20240608/arse-848993071.html
Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов
Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов - 08.06.2024, ПРАЙМ
Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов
Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T06:08+0300
2024-06-08T06:08+0300
2024-06-08T06:08+0300
энергетика
боливия
роснефть
нефть
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848958698_0:88:2935:1738_1920x0_80_0_0_2057ad1072572d1be717b53b52061a7c.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. "Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/aes-848967314.html
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848958698_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a8ae7e643db4213c2264f3e372b1f4b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, роснефть, нефть, пмэф-2024
Энергетика, БОЛИВИЯ, Роснефть, Нефть, ПМЭФ-2024
Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов
Президент Боливии обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов из РФ
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства.
"Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии