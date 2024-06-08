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Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов

Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов - 08.06.2024, ПРАЙМ

Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов

Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T06:08+0300

2024-06-08T06:08+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. "Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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боливия, роснефть, нефть, пмэф-2024