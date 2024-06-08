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Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - 08.06.2024, ПРАЙМ
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T22:14+0300
2024-06-08T22:14+0300
2024-06-08T22:14+0300
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ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. "Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала Таннер в интервью австрийскому изданию die Presse. Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, . "Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — сказала Таннер в ответ на вопрос, должна ли Украина иметь возможности "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов РФ".Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.
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украина, ракетные удары, россия, австрия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ, АВСТРИЯ
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Глава МО Австрии: разрешение Запада на удары по целям в РФ перешло красную черту
ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
"Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала Таннер в интервью австрийскому изданию die Presse
.
Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, .
"Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — сказала Таннер в ответ на вопрос, должна ли Украина иметь возможности "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов РФ".
"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.