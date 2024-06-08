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Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - 08.06.2024, ПРАЙМ
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T22:14+0300
2024-06-08T22:14+0300
спецоперация на украине
украина
ракетные удары
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ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. "Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала Таннер в интервью австрийскому изданию die Presse. Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, . "Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — сказала Таннер в ответ на вопрос, должна ли Украина иметь возможности "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов РФ".Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.
https://1prime.ru/20240608/zapad-849001044.html
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украина, ракетные удары, россия, австрия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ, АВСТРИЯ
22:14 08.06.2024
 
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Глава МО Австрии: разрешение Запада на удары по целям в РФ перешло красную черту

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : NATO
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ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
"Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала Таннер в интервью австрийскому изданию die Presse.
Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, .
"Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — сказала Таннер в ответ на вопрос, должна ли Украина иметь возможности "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов РФ".
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
15:22
Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАракетные ударыРОССИЯАВСТРИЯ
 
 
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