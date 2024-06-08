https://1prime.ru/20240608/avstriya-849005451.html

Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - 08.06.2024, ПРАЙМ

Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T22:14+0300

2024-06-08T22:14+0300

2024-06-08T22:14+0300

спецоперация на украине

украина

ракетные удары

россия

австрия

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ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Разрешение атаковать цели на территории РФ, данное странами Запада Украине, стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер. "Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала Таннер в интервью австрийскому изданию die Presse. Журналист издания также попытался уточнить у министра обороны Австрии, . "Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — сказала Таннер в ответ на вопрос, должна ли Украина иметь возможности "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов РФ".Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.

https://1prime.ru/20240608/zapad-849001044.html

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украина, ракетные удары, россия, австрия