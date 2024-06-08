https://1prime.ru/20240608/delo-848998631.html
После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте
После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте - 08.06.2024, ПРАЙМ
После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте
После повлекшего гибель 22 человек удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщает... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:11+0300
2024-06-08T11:11+0300
2024-06-08T11:11+0300
спецоперация на украине
всу
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. После повлекшего гибель 22 человек удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщает Следственный комитет. Вечером в пятницу, 7 июня, украинские войска обстреляли магазин в селе Садовое. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что, по последним данным, в результате погибли 22 мирных жителя. Еще 15 человек пострадали, среди них пять находятся в очень тяжелом состоянии.Установлено, что удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый удар пришелся управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. "Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СК заявили, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.
https://1prime.ru/20240608/ukraina-848994916.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, херсонская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Херсонская область
После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте
После удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено дело о теракте
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. После повлекшего гибель 22 человек удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщает Следственный комитет.
Вечером в пятницу, 7 июня, украинские войска обстреляли магазин в селе Садовое. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что, по последним данным, в результате погибли 22 мирных жителя. Еще 15 человек пострадали, среди них пять находятся в очень тяжелом состоянии.
Установлено, что удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый удар пришелся управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS.
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ
"Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СК заявили, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.