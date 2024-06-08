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После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте

После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте - 08.06.2024, ПРАЙМ

После удара по селу Садовое возбуждено дело о теракте

После повлекшего гибель 22 человек удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщает... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T11:11+0300

2024-06-08T11:11+0300

2024-06-08T11:11+0300

спецоперация на украине

всу

херсонская область

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. После повлекшего гибель 22 человек удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщает Следственный комитет. Вечером в пятницу, 7 июня, украинские войска обстреляли магазин в селе Садовое. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что, по последним данным, в результате погибли 22 мирных жителя. Еще 15 человек пострадали, среди них пять находятся в очень тяжелом состоянии.Установлено, что удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый удар пришелся управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. "Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СК заявили, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

https://1prime.ru/20240608/ukraina-848994916.html

херсонская область

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всу, херсонская область