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Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке
Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке - 08.06.2024, ПРАЙМ
Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке
На военный аэродром в Моздоке Северной Осетии пытались совершить атаку три беспилотных летательных аппарата, предварительно, с украинской стороны, сообщил в... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:09+0300
2024-06-08T10:09+0300
спецоперация на украине
северная осетия
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На военный аэродром в Моздоке Северной Осетии пытались совершить атаку три беспилотных летательных аппарата, предварительно, с украинской стороны, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло."В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", - отмечается в сообщении.По словам Меняйло, обошлось без жертв и разрушений."Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже", - отметил он.
https://1prime.ru/20240528/drony-848584684.html
северная осетия
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северная осетия
Спецоперация на Украине, Северная Осетия
10:09 08.06.2024
 
Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке

Три дрона пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке, жертв нет

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На военный аэродром в Моздоке Северной Осетии пытались совершить атаку три беспилотных летательных аппарата, предварительно, с украинской стороны, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", - отмечается в сообщении.
По словам Меняйло, обошлось без жертв и разрушений.
"Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже", - отметил он.
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