https://1prime.ru/20240608/drony-848996779.html

Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке

Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке - 08.06.2024, ПРАЙМ

Дроны пытались атаковать военный аэродром в осетинском Моздоке

На военный аэродром в Моздоке Северной Осетии пытались совершить атаку три беспилотных летательных аппарата, предварительно, с украинской стороны, сообщил в... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:09+0300

2024-06-08T10:09+0300

2024-06-08T10:09+0300

спецоперация на украине

северная осетия

https://cdnn.1prime.ru/img/82657/86/826578654_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ccf7c78f06c48de5a3c2554942f18a48.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На военный аэродром в Моздоке Северной Осетии пытались совершить атаку три беспилотных летательных аппарата, предварительно, с украинской стороны, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло."В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", - отмечается в сообщении.По словам Меняйло, обошлось без жертв и разрушений."Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу позже", - отметил он.

https://1prime.ru/20240528/drony-848584684.html

северная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северная осетия