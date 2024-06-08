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Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений - 08.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений
Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:21+0300
2024-06-08T11:22+0300
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком разросшегося на Западе социального государства, пишет Lidovky.Как отмечает издание, российские заводы планируют произвести или модернизировать около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году. Это значительно больше, чем 1,3 миллиона снарядов, которые планируют произвести США и европейские государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТемпы производства российских боеприпасов намного выше, чем в западных странах. Россия будет производить приблизительно 12 320 артиллерийских снарядов в день.Расходы на производство снарядов калибра 152 миллиметрав России колеблются в районе тысячи долларов за штуку.Разница в объемах производства и расходах влияет на ход вооруженного конфликта между Россией и Украиной.Издание указывает, что западные страны имеют значительно больше ВВП, но Россия может успешно конкурировать благодаря низким налогам и социальным расходам. Дело в том, что западные правительства сталкиваются с проблемой социального государства, которое требует больших расходов.Вопрос о том, есть ли у Запада воля обороняться, остается открытым, особенно в свете возможных изменений в будущем правительстве."Похоже, жители западных стран готовы рисковать существованием своей цивилизации в обмен на то, что еще несколько лет проживут хорошо. Политики им в этом всячески потакают. И новых черчиллей, рейганов или тэтчер нет даже на горизонте", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ес, запад, оружие, россия, впк
Спецоперация на Украине, ЕС, ЗАПАД, оружие, РОССИЯ, ВПК
11:21 08.06.2024 (обновлено: 11:22 08.06.2024)
 
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений

Lidovky: большие социальные расходы не дают Западу победить в гонке вооружений

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком разросшегося на Западе социального государства, пишет Lidovky.
Как отмечает издание, российские заводы планируют произвести или модернизировать около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году. Это значительно больше, чем 1,3 миллиона снарядов, которые планируют произвести США и европейские государства.
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Темпы производства российских боеприпасов намного выше, чем в западных странах. Россия будет производить приблизительно 12 320 артиллерийских снарядов в день.
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
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6 июня, 12:38
Расходы на производство снарядов калибра 152 миллиметрав России колеблются в районе тысячи долларов за штуку.
Разница в объемах производства и расходах влияет на ход вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Издание указывает, что западные страны имеют значительно больше ВВП, но Россия может успешно конкурировать благодаря низким налогам и социальным расходам. Дело в том, что западные правительства сталкиваются с проблемой социального государства, которое требует больших расходов.
Вопрос о том, есть ли у Запада воля обороняться, остается открытым, особенно в свете возможных изменений в будущем правительстве.
"Похоже, жители западных стран готовы рисковать существованием своей цивилизации в обмен на то, что еще несколько лет проживут хорошо. Политики им в этом всячески потакают. И новых черчиллей, рейганов или тэтчер нет даже на горизонте", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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