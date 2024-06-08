https://1prime.ru/20240608/gonka-848998853.html
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений - 08.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений
Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:21+0300
2024-06-08T11:21+0300
2024-06-08T11:22+0300
спецоперация на украине
ес
запад
оружие
россия
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком разросшегося на Западе социального государства, пишет Lidovky.Как отмечает издание, российские заводы планируют произвести или модернизировать около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году. Это значительно больше, чем 1,3 миллиона снарядов, которые планируют произвести США и европейские государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТемпы производства российских боеприпасов намного выше, чем в западных странах. Россия будет производить приблизительно 12 320 артиллерийских снарядов в день.Расходы на производство снарядов калибра 152 миллиметрав России колеблются в районе тысячи долларов за штуку.Разница в объемах производства и расходах влияет на ход вооруженного конфликта между Россией и Украиной.Издание указывает, что западные страны имеют значительно больше ВВП, но Россия может успешно конкурировать благодаря низким налогам и социальным расходам. Дело в том, что западные правительства сталкиваются с проблемой социального государства, которое требует больших расходов.Вопрос о том, есть ли у Запада воля обороняться, остается открытым, особенно в свете возможных изменений в будущем правительстве."Похоже, жители западных стран готовы рисковать существованием своей цивилизации в обмен на то, что еще несколько лет проживут хорошо. Политики им в этом всячески потакают. И новых черчиллей, рейганов или тэтчер нет даже на горизонте", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240606/vooruzheniya-848905065.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, запад, оружие, россия, впк
Спецоперация на Украине, ЕС, ЗАПАД, оружие, РОССИЯ, ВПК
Раскрыто, почему Запад не победит Россию в гонке вооружений
Lidovky: большие социальные расходы не дают Западу победить в гонке вооружений
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Совместный ВВП Европы и США во много раз превосходит российский, и Запад мог бы легко обойти Москву в гонке вооружений, но этого не происходит из-за слишком разросшегося на Западе социального государства, пишет Lidovky
.
Как отмечает издание, российские заводы планируют произвести или модернизировать около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году. Это значительно больше, чем 1,3 миллиона снарядов, которые планируют произвести США и европейские государства.
Темпы производства российских боеприпасов намного выше, чем в западных странах. Россия будет производить приблизительно 12 320 артиллерийских снарядов в день.
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире
Расходы на производство снарядов калибра 152 миллиметрав России колеблются в районе тысячи долларов за штуку.
Разница в объемах производства и расходах влияет на ход вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Издание указывает, что западные страны имеют значительно больше ВВП, но Россия может успешно конкурировать благодаря низким налогам и социальным расходам. Дело в том, что западные правительства сталкиваются с проблемой социального государства, которое требует больших расходов.
Вопрос о том, есть ли у Запада воля обороняться, остается открытым, особенно в свете возможных изменений в будущем правительстве.
"Похоже, жители западных стран готовы рисковать существованием своей цивилизации в обмен на то, что еще несколько лет проживут хорошо. Политики им в этом всячески потакают. И новых черчиллей, рейганов или тэтчер нет даже на горизонте", — делает вывод автор.