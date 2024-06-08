https://1prime.ru/20240608/neft-848997660.html

Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть

Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть - 08.06.2024, ПРАЙМ

Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть

Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть, оно может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок,... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:36+0300

2024-06-08T10:36+0300

2024-06-08T10:36+0300

энергетика

россия

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опек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть, оно может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической сессии в рамках ПМЭФ. "Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок", – сказал он. "Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель", – добавил Сечин. Кроме того, глава "Роснефти" заявил, что формирование западными и ближневосточными компаниями нефтяных резервов может нивелировать влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя участниками ОПЕК."Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников", – добавил Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, нефть, опек