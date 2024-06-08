https://1prime.ru/20240608/neft-848997660.html
Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть
Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть - 08.06.2024, ПРАЙМ
Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть
Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть, оно может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:36+0300
2024-06-08T10:36+0300
2024-06-08T10:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть, оно может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической сессии в рамках ПМЭФ. "Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок", – сказал он. "Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель", – добавил Сечин. Кроме того, глава "Роснефти" заявил, что формирование западными и ближневосточными компаниями нефтяных резервов может нивелировать влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя участниками ОПЕК."Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников", – добавил Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
Сечин раскрыл, как страны ОПЕК+ могут справиться со снижением цен на нефть
Сечин: бюджеты большинства стран ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ могут выдержать снижение цены на нефть, оно может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической сессии в рамках ПМЭФ.
"Бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок", – сказал он.
"Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель", – добавил Сечин.
Кроме того, глава "Роснефти" заявил, что формирование западными и ближневосточными компаниями нефтяных резервов может нивелировать влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя участниками ОПЕК.
"Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников", – добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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