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Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль
Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль - 08.06.2024, ПРАЙМ
Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль
Мировые цены на нефть за решением ОПЕК+ снизились, значит рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:07+0300
2024-06-08T11:07+0300
2024-06-08T11:17+0300
россия
нефть
опек
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть за решением ОПЕК+ снизились, значит рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на сессии ПМЭФ."Мы видим за решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цены и не последовало ее роста. А последовало снижение цены. И это показывают рыночные котировки. Рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на мировую отрасль", - сказал он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, нефть, опек
Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль
Сечин: решение ОПЕК+ повлекло не стабилизацию нефтяного рынка, а снижение цен
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть за решением ОПЕК+ снизились, значит рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на сессии ПМЭФ.
"Мы видим за решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цены и не последовало ее роста. А последовало снижение цены. И это показывают рыночные котировки. Рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на мировую отрасль", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.