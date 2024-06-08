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Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль

Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль - 08.06.2024, ПРАЙМ

Сечин прокомментировал влияние решения ОПЕК+ на нефтяную отрасль

Мировые цены на нефть за решением ОПЕК+ снизились, значит рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T11:07+0300

2024-06-08T11:07+0300

2024-06-08T11:17+0300

россия

нефть

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть за решением ОПЕК+ снизились, значит рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на сессии ПМЭФ."Мы видим за решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цены и не последовало ее роста. А последовало снижение цены. И это показывают рыночные котировки. Рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на мировую отрасль", - сказал он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, нефть, опек