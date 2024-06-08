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Эксперт рассказал, как бесплатно исправить ошибки в авиабилетах

Эксперт рассказал, как бесплатно исправить ошибки в авиабилетах - 08.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как бесплатно исправить ошибки в авиабилетах

При покупке билета на поезд или самолет люди нередко допускают ошибки в личных данных пассажиров. Можно ли исправить неточности, не покупая новый билет,... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T04:30+0300

2024-06-08T04:30+0300

2024-06-08T04:30+0300

роскачество

юрист

билеты на поезд

самолет

эксклюзив

ошибка

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. При покупке билета на поезд или самолет люди нередко допускают ошибки в личных данных пассажиров. Можно ли исправить неточности, не покупая новый билет, рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По его словам, законодательство допускает наличие ошибок при оформлении билета на поезд, но их количество ограничено. Можно допустить одну ошибку в имени, отчестве или фамилии (одна неточность на все Ф.И.О.) и одну же ошибку в номере и серии паспорта. На весь билет должно быть не более двух неточностей. Допустимые ошибки:“То есть, не делают билет недействительным ошибки, которые, в сущности, являются опечатками и следствием невнимательности, и это можно понять по внешнему виду некорректных реквизитов”, - объясняет эксперт. В таких ситуациях билет должны принять по имеющимся у вас документам.Однако это правило РЖД действует только для поездок по России. Если в билете на поезд в международном направлении допущена хотя бы одна ошибка, придется оформлять билет заново.Что касается авиабилетов, авиакомпании решают эти вопросы самостоятельно. Тут возможны варианты. В частности, некоторые перевозчики идентифицируют билет по имени и фамилии пассажира, а значит, данные паспорта не так важны. Но юрист советует не полагаться на случай и заранее узнавать все нюансы, а по возможности — исправлять все неточности.Если данные пассажира менялись уже после оформления билета, ему позволят сесть в вагон или на борт самолета с имеющимся билетом - при условии, что он докажет факт изменения данных. Например, если менялись фамилия, имя (официально) или документ, подтверждающий личность, и есть доказательства этого (старые документы, справки, и так далее), то проблем не должно возникнуть.Как можно исправить ошибки?Самый простой вариант — сдать билет с ошибками и приобрести новый, говорит Поздняков. Он подходит, если вы покупаете билет онлайн и быстро заметили свою оплошность, а также выбрали тот билет, который можно вернуть и получить обратно деньги.Однако есть ограничения по времени на возврат билетов - их надо соблюдать. Также при возврате могут не вернуть какие-то сборы и налоги. “Иногда это сущие копейки, иногда более значительные суммы, обращайте на это внимание, в некоторых случаях отказываться от билета ради оформления нового невыгодно”, - предупреждает специалист.Если перезаказать билет сложно, следует обратиться в компанию, у которой вы приобретали билет. Кроме того, необходимо заранее узнавать, какие могут быть проблемы, нет ли нововведений в условиях оформления билетов. “Конечно, обязательно проверяйте всю информацию в билете, просите всех родных и близких, если отправляетесь с ними, сделать то же самое. Чем раньше вы обнаружите потенциальную проблему, тем проще будет ее решить, обратившись в службу поддержки”, - заключил Поздняков.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

роскачество, юрист, билеты на поезд, самолет, эксклюзив, ошибка