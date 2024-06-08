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Последний сигнал. Пушков объяснил, почему конференция по Украине "ни о чем"
Последний сигнал. Пушков объяснил, почему конференция по Украине "ни о чем" - 08.06.2024, ПРАЙМ
Последний сигнал. Пушков объяснил, почему конференция по Украине "ни о чем"
Отказ генсека ООН Антониу Гутерреша не участвовать в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15-16 июня в Швейцарии, — самый последний сигнал о | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:10+0300
2024-06-08T08:10+0300
2024-06-08T08:10+0300
спецоперация на украине
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швейцария
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Отказ генсека ООН Антониу Гутерреша не участвовать в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15-16 июня в Швейцарии, — самый последний сигнал о том, что это мероприятие станет не более чем сотрясанием воздуха, политической формальностью. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.При этом, добавил политик, сами Соединенные Штаты это фактически уже признали, сочтя, что в отсутствии лидеров ведущих стран мира - Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других - конференция своей задачи не выполнит.Именно поэтому в Швейцарию не поедет президент США Джо Байден, подчеркнул Пушков."Присутствие от США Камалы Харрис - это ни о чем. И в незападном мире, да и в западном это ни для кого не секрет", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, поскольку "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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украина, швейцария, алексей пушков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Алексей Пушков
Последний сигнал. Пушков объяснил, почему конференция по Украине "ни о чем"
Пушков: отказ Гутерреша ехать в Швейцарию указывает на малозначимость конференции
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Отказ генсека ООН Антониу Гутерреша не участвовать в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15-16 июня в Швейцарии, — самый последний сигнал о том, что это мероприятие станет не более чем сотрясанием воздуха, политической формальностью. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
При этом, добавил политик, сами Соединенные Штаты это фактически уже признали, сочтя, что в отсутствии лидеров ведущих стран мира - Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других - конференция своей задачи не выполнит.
Именно поэтому в Швейцарию не поедет президент США Джо Байден, подчеркнул Пушков.
"Присутствие от США Камалы Харрис - это ни о чем. И в незападном мире, да и в западном это ни для кого не секрет", — написал сенатор в своем Telegram-канале
.
"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, поскольку "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.