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Финансировавшие войну с Россией лишились собственности в Херсонской области
Финансировавшие войну с Россией лишились собственности в Херсонской области - 08.06.2024, ПРАЙМ
Финансировавшие войну с Россией лишились собственности в Херсонской области
Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата необходимо лично приехать в регион и... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T05:18+0300
2024-06-08T05:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата необходимо лично приехать в регион и доказать свое неучастие в неправомерных действиях, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В этот список (обладателей собственности в области, подлежащих национализации - ред.) автоматически, учитывая наше региональное законодательство, попадают те, кто хотя бы какое-то участие принимал в финансировании или поддержке агрессии против Херсонской области и против Российской Федерации. Все. Потому что неосознанно это никто не делал. Все делали - те, кто финансировал, - осознанно. И поэтому большая часть собственности, которая находится на территории Херсонской области, уже сейчас формально и юридически является государственной собственностью Херсонской области", - сказал Сальдо. Вернуть собственность можно, доказав лично, что в подобного рода действиях владелец не принимал участия. "И для того чтобы подтвердить и вернуть себе свое имущество, всем тем - и олигархам, и не только олигархам, - нужно лично приехать к себе домой, сходить, предоставить правоустанавливающие документы в органы, регистрирующие такие правоустанавливающие документы. И только после этого, если эта структура или этот человек не принимал участие, он докажет, что он не принимал участие в финансировании агрессии, ему его собственность может быть возвращена" , - заявил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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херсонская область, владимир сальдо, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, Херсонская область, Владимир Сальдо, ПМЭФ-2024
Финансировавшие войну с Россией лишились собственности в Херсонской области
Сальдо: финансировавшие войну с Россией автоматически лишились собственности в регионе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата необходимо лично приехать в регион и доказать свое неучастие в неправомерных действиях, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В этот список (обладателей собственности в области, подлежащих национализации - ред.) автоматически, учитывая наше региональное законодательство, попадают те, кто хотя бы какое-то участие принимал в финансировании или поддержке агрессии против Херсонской области и против Российской Федерации. Все. Потому что неосознанно это никто не делал. Все делали - те, кто финансировал, - осознанно. И поэтому большая часть собственности, которая находится на территории Херсонской области, уже сейчас формально и юридически является государственной собственностью Херсонской области", - сказал Сальдо.
Вернуть собственность можно, доказав лично, что в подобного рода действиях владелец не принимал участия.
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"И для того чтобы подтвердить и вернуть себе свое имущество, всем тем - и олигархам, и не только олигархам, - нужно лично приехать к себе домой, сходить, предоставить правоустанавливающие документы в органы, регистрирующие такие правоустанавливающие документы. И только после этого, если эта структура или этот человек не принимал участие, он докажет, что он не принимал участие в финансировании агрессии, ему его собственность может быть возвращена" , - заявил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.