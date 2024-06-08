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Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят - 08.06.2024, ПРАЙМ
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят
Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. В результате этого европейский счет за "зеленую" повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ, ссылаясь в оценке на данные Блумберг. Как отметил Сечин, отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого "зеленого пакта Европы", а Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей "зеленого" перехода на десять лет вперед, к 2060 году. "Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться", - резюмировал Сечин в своем докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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игорь сечин, ес, изменения климата, пмэф-2024
Игорь Сечин, ЕС, изменения климата, ПМЭФ-2024
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят
Сечин уверен, что цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС еще не раз пересмотрят
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. В результате этого европейский счет за "зеленую" повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ, ссылаясь в оценке на данные Блумберг.
Как отметил Сечин, отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого "зеленого пакта Европы", а Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей "зеленого" перехода на десять лет вперед, к 2060 году. "Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться", - резюмировал Сечин в своем докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!"
Маск оценил опасность климатических изменений для человечества
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.