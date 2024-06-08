Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/sechin-848997792.html
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят - 08.06.2024, ПРАЙМ
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят
Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:39+0300
2024-06-08T10:39+0300
игорь сечин
ес
изменения климата
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/83/840858391_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_809d1a9490271fddfc0128c3a3b1894b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. В результате этого европейский счет за "зеленую" повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ, ссылаясь в оценке на данные Блумберг. Как отметил Сечин, отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого "зеленого пакта Европы", а Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей "зеленого" перехода на десять лет вперед, к 2060 году. "Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться", - резюмировал Сечин в своем докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20231216/842587197.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/83/840858391_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4e30ad70c3adba4516533ad687077352.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
игорь сечин, ес, изменения климата, пмэф-2024
Игорь Сечин, ЕС, изменения климата, ПМЭФ-2024
10:39 08.06.2024
 
Сечин: цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС не раз пересмотрят

Сечин уверен, что цели по сокращению выбросов СО2 в ЕС еще не раз пересмотрят

© POOL | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Цели Евросоюза по сокращению выбросов СО2 еще не раз будут пересматриваться, плата Европы за "зеленую" повестку скоро превысит 0,5 триллиона евро, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. В результате этого европейский счет за "зеленую" повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ, ссылаясь в оценке на данные Блумберг.
Как отметил Сечин, отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого "зеленого пакта Европы", а Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей "зеленого" перехода на десять лет вперед, к 2060 году. "Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться", - резюмировал Сечин в своем докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!"
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2023
Маск оценил опасность климатических изменений для человечества
16 декабря 2023, 15:41
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Игорь СечинЕСизменения климатаПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала