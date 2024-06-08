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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Урегулирование украинского конфликта зависит только от российского президента Владимира Путина, подчеркнула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T14:43+0300
2024-06-08T14:43+0300
спецоперация на украине
россия
украина
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта зависит только от российского президента Владимира Путина, подчеркнула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит издание Welt."От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она.Кроме того, глава МИД добавила, что Германия намерена поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться.Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
https://1prime.ru/20240526/berbok-848519377.html
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россия, украина, германия, анналена бербок
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок
14:43 08.06.2024
 
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта зависит только от российского президента Владимира Путина, подчеркнула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит издание Welt.
"От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она.
Кроме того, глава МИД добавила, что Германия намерена поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться.
Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯАнналена Бербок
 
 
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