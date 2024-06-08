https://1prime.ru/20240608/ukraina-849005605.html

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

Президенту США Джо Байдену необходимо скорее найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T22:38+0300

2024-06-08T22:38+0300

2024-06-08T22:38+0300

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену необходимо скорее найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation."Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" РФ было трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради народа Украины администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в статье.Отмечается, что в настоящее время Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта, а Украина с каждым днем все глубже погружается в пропасть.В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

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