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США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
Президенту США Джо Байдену необходимо скорее найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T22:38+0300
2024-06-08T22:38+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену необходимо скорее найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation."Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" РФ было трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради народа Украины администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в статье.Отмечается, что в настоящее время Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта, а Украина с каждым днем все глубже погружается в пропасть.В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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украина, сша, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, СВО
22:38 08.06.2024
 
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

Nation: Байдену следует как можно быстрее прекратить украинский конфликт

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену необходимо скорее найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation.
"Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" РФ было трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради народа Украины администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в статье.
Отмечается, что в настоящее время Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта, а Украина с каждым днем все глубже погружается в пропасть.
В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине
17:11
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСВО
 
 
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