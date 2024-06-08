https://1prime.ru/20240608/vpk-849001783.html

СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат"

СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат" - 08.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат"

Европейские политики вынуждают производителей оружия " сесть на шпагат", добиваясь одновременных поставок вооружения на Украину и в армии стран НАТО, рассказал... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T16:26+0300

2024-06-08T16:26+0300

2024-06-08T16:26+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Европейские политики вынуждают производителей оружия " сесть на шпагат", добиваясь одновременных поставок вооружения на Украину и в армии стран НАТО, рассказал N-TV глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS, в которой входит и производитель танков Leopard Ральф Кетцель.Кетцель утверждает, что главной ошибкой европейских политиков стала ставка на скорое окончание украинского конфликта. Теперь же армиям НАТО необходимо новое оружие взамен переданного Украине."Если бы в 2022 году было принято решение, что конфликт может продлиться несколько лет, то тогда KNDS могла бы поставить новые материалы уже сегодня", — заявил глава концерна.По его словам, единственный вариант поставок техники для ВСУ может стать отказ стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу Киева.Относительно ремонта техники на Украине Кетцель видит две проблемы: нехватка ремонтных мощностей, из-за чего больше 80% всего поврежденного вооружения приходится ремонтировать прямо на линии фронта. Вторая — трудности с доставкой запчастей, наличием которых должны озаботиться сами страны альянса.

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украина, вооружение, помощь украине