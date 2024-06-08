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СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат" - 08.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат"
СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат" - 08.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат"
Европейские политики вынуждают производителей оружия " сесть на шпагат", добиваясь одновременных поставок вооружения на Украину и в армии стран НАТО, рассказал... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T16:26+0300
2024-06-08T16:26+0300
спецоперация на украине
украина
вооружение
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Европейские политики вынуждают производителей оружия " сесть на шпагат", добиваясь одновременных поставок вооружения на Украину и в армии стран НАТО, рассказал N-TV глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS, в которой входит и производитель танков Leopard Ральф Кетцель.Кетцель утверждает, что главной ошибкой европейских политиков стала ставка на скорое окончание украинского конфликта. Теперь же армиям НАТО необходимо новое оружие взамен переданного Украине."Если бы в 2022 году было принято решение, что конфликт может продлиться несколько лет, то тогда KNDS могла бы поставить новые материалы уже сегодня", — заявил глава концерна.По его словам, единственный вариант поставок техники для ВСУ может стать отказ стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу Киева.Относительно ремонта техники на Украине Кетцель видит две проблемы: нехватка ремонтных мощностей, из-за чего больше 80% всего поврежденного вооружения приходится ремонтировать прямо на линии фронта. Вторая — трудности с доставкой запчастей, наличием которых должны озаботиться сами страны альянса.
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украина, вооружение, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, вооружение, помощь Украине
16:26 08.06.2024
 
СМИ: Украина вынуждает западный ВПК "садиться на шпагат"

N-TV: одновременные поставки техники на Украину и в армии НАТО невозможны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Европейские политики вынуждают производителей оружия " сесть на шпагат", добиваясь одновременных поставок вооружения на Украину и в армии стран НАТО, рассказал N-TV глава немецкого подразделения оружейного концерна KNDS, в которой входит и производитель танков Leopard Ральф Кетцель.

Кетцель утверждает, что главной ошибкой европейских политиков стала ставка на скорое окончание украинского конфликта. Теперь же армиям НАТО необходимо новое оружие взамен переданного Украине.
"Если бы в 2022 году было принято решение, что конфликт может продлиться несколько лет, то тогда KNDS могла бы поставить новые материалы уже сегодня", — заявил глава концерна.
По его словам, единственный вариант поставок техники для ВСУ может стать отказ стран НАТО от уже сделанных заказов в пользу Киева.
Относительно ремонта техники на Украине Кетцель видит две проблемы: нехватка ремонтных мощностей, из-за чего больше 80% всего поврежденного вооружения приходится ремонтировать прямо на линии фронта. Вторая — трудности с доставкой запчастей, наличием которых должны озаботиться сами страны альянса.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
14:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАвооружениепомощь Украине
 
 
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