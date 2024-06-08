https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-849003360.html
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака - 08.06.2024, ПРАЙМ
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака
На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T18:29+0300
2024-06-08T18:29+0300
2024-06-08T18:29+0300
спецоперация на украине
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андрей ермак
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times.Собеседники издания из дипломатических кругов сообщили, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы G7, ожидавшие встречи с президентом, пообщались с главой его администрации.Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела. Источники издания утверждают, что Ермак был причастен к увольнению Кубракова, министра инфраструктуры, из-за его заявлений о попытках депутатов "Слуги народа" его подкупить.The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.
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украина, андрей ермак, владимир зеленский, президентские выборы на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака
Times: на Украине растут опасения по поводу зависимости Зеленского от Ермака
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times
.
Собеседники издания из дипломатических кругов сообщили, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы G7, ожидавшие встречи с президентом, пообщались с главой его администрации.
Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела.
Источники издания утверждают, что Ермак был причастен к увольнению Кубракова, министра инфраструктуры, из-за его заявлений о попытках депутатов "Слуги народа" его подкупить.
The Washington Post
в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.
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