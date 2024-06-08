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Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака - 08.06.2024, ПРАЙМ
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака
На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T18:29+0300
2024-06-08T18:29+0300
спецоперация на украине
украина
андрей ермак
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times.Собеседники издания из дипломатических кругов сообщили, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы G7, ожидавшие встречи с президентом, пообщались с главой его администрации.Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела. Источники издания утверждают, что Ермак был причастен к увольнению Кубракова, министра инфраструктуры, из-за его заявлений о попытках депутатов "Слуги народа" его подкупить.The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.
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украина, андрей ермак, владимир зеленский, президентские выборы на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
18:29 08.06.2024
 
Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака

Times: на Украине растут опасения по поводу зависимости Зеленского от Ермака

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times.
Собеседники издания из дипломатических кругов сообщили, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы G7, ожидавшие встречи с президентом, пообщались с главой его администрации.
Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела.
Источники издания утверждают, что Ермак был причастен к увольнению Кубракова, министра инфраструктуры, из-за его заявлений о попытках депутатов "Слуги народа" его подкупить.
The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНААндрей ЕрмакВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украине
 
 
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