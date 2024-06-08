https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-849003360.html

Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака

Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака - 08.06.2024, ПРАЙМ

Times узнала об опасениях по поводу "зависимости" Зеленского от Ермака

На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T18:29+0300

2024-06-08T18:29+0300

2024-06-08T18:29+0300

спецоперация на украине

украина

андрей ермак

владимир зеленский

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На Украине растет все больше опасений из-за растущей зависимости Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, пишет Times.Собеседники издания из дипломатических кругов сообщили, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы G7, ожидавшие встречи с президентом, пообщались с главой его администрации.Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела. Источники издания утверждают, что Ермак был причастен к увольнению Кубракова, министра инфраструктуры, из-за его заявлений о попытках депутатов "Слуги народа" его подкупить.The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.

https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-848998199.html

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украина, андрей ермак, владимир зеленский, президентские выборы на украине