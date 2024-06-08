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Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине
Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине
Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть появится к осени. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T23:10+0300
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спецоперация на украине
украина
пво
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть появится к осени. "Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Тип и количество поставляемых систем ПВО Зеленский не назвал, как и страны, с которыми достигнуты договоренности. В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
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украина, пво, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО, Владимир Зеленский
23:10 08.06.2024
 
Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине

Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть появится к осени.
"Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Тип и количество поставляемых систем ПВО Зеленский не назвал, как и страны, с которыми достигнуты договоренности.
В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПВОВладимир Зеленский
 
 
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