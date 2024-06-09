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"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией

"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ

"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией

в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive полковник в отставке Дуглас Макгрегор. | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T16:17+0300

2024-06-09T16:17+0300

2024-06-09T16:17+0300

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Государства Запада допускают серьзную ошиюку, если действительно думают, что смогут противостоять России в случае прмяого военного столкновения, поделился своим мнением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Я думаю, есть предположение, что мы ударим по русским, а русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает. Мы не готовы к этому", — сообщил экс-полковник.Кроме того, Макгрегор добавил, что западные военные арсеналы практически истощены, а заводов для производства оборудования там нет. По его словам, именно по этим причинам Североатлантический альянс проиграет в потенциальной войне. "У нас нет ремонтных мощностей для перемещения оборудования, мы зависим от очень небольшого числа железнодорожных узлов, которые выходят из Германии, и небольшого числа портов, и я не вижу, чтобы что-то из этого быстро улучшалось. Более того, эти порты, как и аэродромы, могут подвергнуться нападению и будут уничтожены довольно быстро", — добавил бывший военный.Макгрегор также упомянул, что на текущий момент даже не может идти речи о сплоченности внутри НАТО, потому что американская армия, как и европейская, находятся в очень плохом положении.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремиться к прямому военному столкновению с НАТО. Однако как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс,снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".

https://1prime.ru/20240608/avstriya-849005451.html

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россия, украина, нато