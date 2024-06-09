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У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать

У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать - 09.06.2024, ПРАЙМ

У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать

У покупателей начали отсуживать приобретенные и оплаченные за наличные деньги автомобили из параллельного импорта. При каких обстоятельствах могут отобрать... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T04:04+0300

2024-06-09T04:04+0300

2024-06-09T04:04+0300

юрист

авто

спрос на легковые авто

параллельный импорт

эксклюзив

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. У покупателей начали отсуживать приобретенные и оплаченные за наличные деньги автомобили из параллельного импорта. При каких обстоятельствах могут отобрать пригнанную по такой схеме машину, и что делать, чтобы этого не произошло, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".В случае, который описало издание Autonews.ru, добросовестный покупатель приобрел автомобиль через посредника, организовавшего покупку, таможенное оформление и доставку машины из Германии. Несмотря на то, что сделка выглядела законной, автомобиль был оформлен с помощью полулегальной схемы на льготника из Белоруссии, что позволило значительно сэкономить на таможенных пошлинах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСпустя некоторое время после покупки автолюбитель получил иск от девушки, утверждавшей, что именно она является законным владельцем авто. Истец представила документы, подтверждающие, что автомобиль был оплачен с её банковского счета, и потребовала признать договор отчуждения транспортного средства недействительным.Исходя из правовой оценки ситуации, юрист сформулировала следующие рекомендации в подобных случаях:✔️ Проверить документыПеред заключением сделки важно проверить паспортные данные продавца, сделать копию или фотографию его паспорта — это поможет в случае необходимости идентифицировать продавца.✔️ Заключить договора до передачи денегПередача денежных средств должна быть оформлена через официальный договор купли-продажи. В договоре необходимо указать все важные условия, включая точную идентификацию автомобиля с VIN-номером, обязательство ввоза с соблюдением всех таможенных правил, согласованную цену и сроки передачи.✔️ Передавать деньги под расписку или банковским переводомДеньги должны передаваться под расписку или переводом на банковский счет лица, с которым заключен договор, чтобы потом можно было доказать факт оплаты при возникновении спорных ситуаций.✔️ Проверить законность ввоза автомобиляЕсли возникают сомнения в законности ввоза автомобиля, необходимо обратиться в таможенные органы с запросом о подтверждении ввоза и оформления таможенной декларации на транспортное средство.Однако если спора избежать не удалось, то важно обратиться в правоохранительные органы и подать заявление о возбуждении уголовного дела против продавца. Это поможет привлечь к ответственности всех участников мошеннической схемы и облегчить процесс защиты прав добросовестного покупателя в суде. В случае с рассматриваемым кейсом, правоохранительные органы могут установить, что продавец и истец действовали по предварительному сговору, и это обстоятельство поможет покупателю в отстаивании своих прав.Также в случае подтверждения факта мошенничества, покупателю следует подать иск о взыскании денежных средств с продавца. Для этого потребуется доказать факт передачи денег и неисполнение продавцом своих обязательств по договору.Таким образом, в процессе оформления сделки очень важно идентифицировать продавца и приобретаемый автомобиль, прописать все ключевые условия в договоре купли-продажи, включая обязательства продавца по таможенному оформлению и передачи товара в надлежащем виде, а также позаботиться о веских доказательствах факта передачи денег в счет исполнения обязательств по договору.Данные рекомендации, по словам юриста, не исключают возможности принятия судом первичного решения о признании сделки недействительной, но помогут добиться справедливости в процессе предъявления регрессных требований продавцу и привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной (за мошенничество).“Впрочем, внимательное отношение к деталям может обезопасить от юридических рисков еще на стадии оформления сделки, так как злоумышленник не станет подвергать себя явной опасности ответить перед законом”, - считает Яковлева.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

юрист, авто, спрос на легковые авто, параллельный импорт, эксклюзив