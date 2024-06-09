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У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать
У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать - 09.06.2024, ПРАЙМ
У покупателей отсуживают автомобили из параллельного импорта. Что делать
У покупателей начали отсуживать приобретенные и оплаченные за наличные деньги автомобили из параллельного импорта. При каких обстоятельствах могут отобрать... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T04:04+0300
2024-06-09T04:04+0300
2024-06-09T04:04+0300
юрист
авто
спрос на легковые авто
параллельный импорт
эксклюзив
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. У покупателей начали отсуживать приобретенные и оплаченные за наличные деньги автомобили из параллельного импорта. При каких обстоятельствах могут отобрать пригнанную по такой схеме машину, и что делать, чтобы этого не произошло, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".В случае, который описало издание Autonews.ru, добросовестный покупатель приобрел автомобиль через посредника, организовавшего покупку, таможенное оформление и доставку машины из Германии. Несмотря на то, что сделка выглядела законной, автомобиль был оформлен с помощью полулегальной схемы на льготника из Белоруссии, что позволило значительно сэкономить на таможенных пошлинах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСпустя некоторое время после покупки автолюбитель получил иск от девушки, утверждавшей, что именно она является законным владельцем авто. Истец представила документы, подтверждающие, что автомобиль был оплачен с её банковского счета, и потребовала признать договор отчуждения транспортного средства недействительным.Исходя из правовой оценки ситуации, юрист сформулировала следующие рекомендации в подобных случаях:✔️ Проверить документыПеред заключением сделки важно проверить паспортные данные продавца, сделать копию или фотографию его паспорта — это поможет в случае необходимости идентифицировать продавца.✔️ Заключить договора до передачи денегПередача денежных средств должна быть оформлена через официальный договор купли-продажи. В договоре необходимо указать все важные условия, включая точную идентификацию автомобиля с VIN-номером, обязательство ввоза с соблюдением всех таможенных правил, согласованную цену и сроки передачи.✔️ Передавать деньги под расписку или банковским переводомДеньги должны передаваться под расписку или переводом на банковский счет лица, с которым заключен договор, чтобы потом можно было доказать факт оплаты при возникновении спорных ситуаций.✔️ Проверить законность ввоза автомобиляЕсли возникают сомнения в законности ввоза автомобиля, необходимо обратиться в таможенные органы с запросом о подтверждении ввоза и оформления таможенной декларации на транспортное средство.Однако если спора избежать не удалось, то важно обратиться в правоохранительные органы и подать заявление о возбуждении уголовного дела против продавца. Это поможет привлечь к ответственности всех участников мошеннической схемы и облегчить процесс защиты прав добросовестного покупателя в суде. В случае с рассматриваемым кейсом, правоохранительные органы могут установить, что продавец и истец действовали по предварительному сговору, и это обстоятельство поможет покупателю в отстаивании своих прав.Также в случае подтверждения факта мошенничества, покупателю следует подать иск о взыскании денежных средств с продавца. Для этого потребуется доказать факт передачи денег и неисполнение продавцом своих обязательств по договору.Таким образом, в процессе оформления сделки очень важно идентифицировать продавца и приобретаемый автомобиль, прописать все ключевые условия в договоре купли-продажи, включая обязательства продавца по таможенному оформлению и передачи товара в надлежащем виде, а также позаботиться о веских доказательствах факта передачи денег в счет исполнения обязательств по договору.Данные рекомендации, по словам юриста, не исключают возможности принятия судом первичного решения о признании сделки недействительной, но помогут добиться справедливости в процессе предъявления регрессных требований продавцу и привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной (за мошенничество).“Впрочем, внимательное отношение к деталям может обезопасить от юридических рисков еще на стадии оформления сделки, так как злоумышленник не станет подвергать себя явной опасности ответить перед законом”, - считает Яковлева.
https://1prime.ru/20240602/riski-848739471.html
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрист, авто, спрос на легковые авто, параллельный импорт, эксклюзив
юрист, Авто, спрос на легковые авто, параллельный импорт, Эксклюзив
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. У покупателей начали отсуживать приобретенные и оплаченные за наличные деньги автомобили из параллельного импорта. При каких обстоятельствах могут отобрать пригнанную по такой схеме машину, и что делать, чтобы этого не произошло, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
В случае, который описало издание Autonews.ru
, добросовестный покупатель приобрел автомобиль через посредника, организовавшего покупку, таможенное оформление и доставку машины из Германии. Несмотря на то, что сделка выглядела законной, автомобиль был оформлен с помощью полулегальной схемы на льготника из Белоруссии, что позволило значительно сэкономить на таможенных пошлинах.
Спустя некоторое время после покупки автолюбитель получил иск от девушки, утверждавшей, что именно она является законным владельцем авто. Истец представила документы, подтверждающие, что автомобиль был оплачен с её банковского счета, и потребовала признать договор отчуждения транспортного средства недействительным.
Исходя из правовой оценки ситуации, юрист сформулировала следующие рекомендации в подобных случаях:
Перед заключением сделки важно проверить паспортные данные продавца, сделать копию или фотографию его паспорта — это поможет в случае необходимости идентифицировать продавца.
✔️ Заключить договора до передачи денег
Передача денежных средств должна быть оформлена через официальный договор купли-продажи. В договоре необходимо указать все важные условия, включая точную идентификацию автомобиля с VIN-номером, обязательство ввоза с соблюдением всех таможенных правил, согласованную цену и сроки передачи.
✔️ Передавать деньги под расписку или банковским переводом
Деньги должны передаваться под расписку или переводом на банковский счет лица, с которым заключен договор, чтобы потом можно было доказать факт оплаты при возникновении спорных ситуаций.
✔️ Проверить законность ввоза автомобиля
Если возникают сомнения в законности ввоза автомобиля, необходимо обратиться в таможенные органы с запросом о подтверждении ввоза и оформления таможенной декларации на транспортное средство.
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
Однако если спора избежать не удалось, то важно обратиться в правоохранительные органы и подать заявление о возбуждении уголовного дела против продавца. Это поможет привлечь к ответственности всех участников мошеннической схемы и облегчить процесс защиты прав добросовестного покупателя в суде. В случае с рассматриваемым кейсом, правоохранительные органы могут установить, что продавец и истец действовали по предварительному сговору, и это обстоятельство поможет покупателю в отстаивании своих прав.
Также в случае подтверждения факта мошенничества, покупателю следует подать иск о взыскании денежных средств с продавца. Для этого потребуется доказать факт передачи денег и неисполнение продавцом своих обязательств по договору.
Таким образом, в процессе оформления сделки очень важно идентифицировать продавца и приобретаемый автомобиль, прописать все ключевые условия в договоре купли-продажи, включая обязательства продавца по таможенному оформлению и передачи товара в надлежащем виде, а также позаботиться о веских доказательствах факта передачи денег в счет исполнения обязательств по договору.
Данные рекомендации, по словам юриста, не исключают возможности принятия судом первичного решения о признании сделки недействительной, но помогут добиться справедливости в процессе предъявления регрессных требований продавцу и привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной (за мошенничество).
“Впрочем, внимательное отношение к деталям может обезопасить от юридических рисков еще на стадии оформления сделки, так как злоумышленник не станет подвергать себя явной опасности ответить перед законом”, - считает Яковлева.
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