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В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ

В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ - 09.06.2024, ПРАЙМ

В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ

ВСУ сократили попытки "мясных" штурмов на линии соприкосновения из-за острой нехватки личного состава, отметил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T16:46+0300

2024-06-09T16:46+0300

2024-06-09T16:46+0300

спецоперация на украине

запорожье

россия

всу

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВСУ сократили попытки "мясных" штурмов на линии соприкосновения из-за острой нехватки личного состава, отметил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", — сказал Балицкий агентству.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. В сентябре 2022 года по итогам референдума вошла в состав России, но Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. Под контролем России находится более 70% территории, остальную часть удерживают украинские войска.

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запорожье, россия, всу