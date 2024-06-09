https://1prime.ru/20240609/spetsoperatsiya-849013034.html
В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ
В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ
ВСУ сократили попытки "мясных" штурмов на линии соприкосновения из-за острой нехватки личного состава, отметил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T16:46+0300
2024-06-09T16:46+0300
2024-06-09T16:46+0300
спецоперация на украине
запорожье
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВСУ сократили попытки "мясных" штурмов на линии соприкосновения из-за острой нехватки личного состава, отметил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", — сказал Балицкий агентству.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. В сентябре 2022 года по итогам референдума вошла в состав России, но Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. Под контролем России находится более 70% территории, остальную часть удерживают украинские войска.
https://1prime.ru/20240606/sberbank-848882587.html
запорожье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПОРОЖЬЕ, РОССИЯ, ВСУ
В Запорожской области отметили сокращение "мясных штурмов" ВСУ
Балицкий заявил о сокращении "мясных штурмов" ВСУ из-за дефицита личного состава
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВСУ сократили попытки "мясных" штурмов на линии соприкосновения из-за острой нехватки личного состава, отметил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", — сказал Балицкий агентству.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. В сентябре 2022 года по итогам референдума вошла в состав России, но Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. Под контролем России находится более 70% территории, остальную часть удерживают украинские войска.
В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка