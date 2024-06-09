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В США раскрыли, что происходит с новобранцами ВСУ - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США раскрыли, что происходит с новобранцами ВСУ
В США раскрыли, что происходит с новобранцами ВСУ - 09.06.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что происходит с новобранцами ВСУ
Новобранцы ВСУ из-за недостаточной подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T17:12+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Новобранцы ВСУ из-за недостаточной подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Когда вы просто даете им основную подготовку в течение двух недель, им повезет, если они продержатся два дня на линии фронта, и во многих случаях их убивают или некоторые сдаются в плен и переходят на сторону России", — отметил он.жонсон привел в пример неудачное контрнаступление ВСУ, но Западу еще предстоит признать факт, что программа подготовки не соответствует реальной обстановке.В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
17:12 09.06.2024
 
В США раскрыли, что происходит с новобранцами ВСУ

Джонсон: новые солдаты ВСУ погибают или сдаются и переходят на сторону РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Новобранцы ВСУ из-за недостаточной подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Когда вы просто даете им основную подготовку в течение двух недель, им повезет, если они продержатся два дня на линии фронта, и во многих случаях их убивают или некоторые сдаются в плен и переходят на сторону России", — отметил он.
жонсон привел в пример неудачное контрнаступление ВСУ, но Западу еще предстоит признать факт, что программа подготовки не соответствует реальной обстановке.
В конце мая министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Запад, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и тренируя украинских солдат, усугубляет и затягивает вооруженный конфликт.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
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