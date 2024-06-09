https://1prime.ru/20240609/ukraina-849013980.html

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией - 09.06.2024, ПРАЙМ

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией

Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье бывший глава дипведомства республики, а ныне... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T17:39+0300

2024-06-09T17:39+0300

2024-06-09T17:39+0300

спецоперация на украине

чехия

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье бывший глава дипведомства республики, а ныне зампредседателя партии SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии) Лубомир Заоралек. "Эта инициатива (по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах — прим. ред.) просто большая пиар-акция, привлекающая к себе огромное внимание и делает из Чехии мишень. Короче говоря, правительство в украинцев лишь вселяет ложные надежды, потому что то вооружение старое или из Африки и вообще некачественное", — сказал Заоралек, которого цитирует издание Idnes. Идея закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины впервые была озвучена президентом Чехии в Мюнхене. По его словам, Чехия может поставить на Украину 500 тысяч единиц калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм, если партнёры в США, Германии, Швеции обеспечат финансирование.Чехия, как посредник, согласовывает подписание меморандумов и координирует логистические аспекты поставок. В основном, к инициативе присоединились 18 стран – члены ЕС и НАТО.В конце мая чешский премьер Петр Фиала на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге заявил, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров для Украины могут быть проведены уже в июне.

https://1prime.ru/20240609/terakt-849006957.html

чехия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, всу, украина