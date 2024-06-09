https://1prime.ru/20240609/ukraina-849013980.html
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье бывший глава дипведомства республики, а ныне... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T17:39+0300
2024-06-09T17:39+0300
2024-06-09T17:39+0300
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье бывший глава дипведомства республики, а ныне зампредседателя партии SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии) Лубомир Заоралек. "Эта инициатива (по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах — прим. ред.) просто большая пиар-акция, привлекающая к себе огромное внимание и делает из Чехии мишень. Короче говоря, правительство в украинцев лишь вселяет ложные надежды, потому что то вооружение старое или из Африки и вообще некачественное", — сказал Заоралек, которого цитирует издание Idnes. Идея закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины впервые была озвучена президентом Чехии в Мюнхене. По его словам, Чехия может поставить на Украину 500 тысяч единиц калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм, если партнёры в США, Германии, Швеции обеспечат финансирование.Чехия, как посредник, согласовывает подписание меморандумов и координирует логистические аспекты поставок. В основном, к инициативе присоединились 18 стран – члены ЕС и НАТО.В конце мая чешский премьер Петр Фиала на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге заявил, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров для Украины могут быть проведены уже в июне.
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чехия, всу, украина
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, ВСУ, УКРАИНА
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
Экс-глава МИД Чехии: инициатива по боеприпасам для ВСУ дала Киеву ложные надежды
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье бывший глава дипведомства республики, а ныне зампредседателя партии SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии) Лубомир Заоралек.
"Эта инициатива (по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах — прим. ред.) просто большая пиар-акция, привлекающая к себе огромное внимание и делает из Чехии мишень. Короче говоря, правительство в украинцев лишь вселяет ложные надежды, потому что то вооружение старое или из Африки и вообще некачественное", — сказал Заоралек, которого цитирует издание Idnes.
Идея закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины впервые была озвучена президентом Чехии в Мюнхене. По его словам, Чехия может поставить на Украину 500 тысяч единиц калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм, если партнёры в США, Германии, Швеции обеспечат финансирование.
Чехия, как посредник, согласовывает подписание меморандумов и координирует логистические аспекты поставок. В основном, к инициативе присоединились 18 стран – члены ЕС и НАТО.
В конце мая чешский премьер Петр Фиала на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге заявил, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров для Украины могут быть проведены уже в июне.
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