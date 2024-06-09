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Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта
Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта - 09.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта
Франция поставит на Украину самолеты Mirage 2000-5 из-за того, что Киев лишился всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T19:02+0300
2024-06-09T19:02+0300
спецоперация на украине
украина
франция
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Франция поставит на Украину самолеты Mirage 2000-5 из-за того, что Киев лишился всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.Аналитик отметил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.
https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014253.html
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украина, франция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
19:02 09.06.2024
 
Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта

Меркурис: Россия уничтожила весь флот украинских самолетов Су-24

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Российская боевая авиация на аэродроме около Латакии
*Российская боевая авиация на аэродроме около Латакии - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Франция поставит на Украину самолеты Mirage 2000-5 из-за того, что Киев лишился всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.
Аналитик отметил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.
Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯ
 
 
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