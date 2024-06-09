https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014511.html

Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта

Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта - 09.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта

Франция поставит на Украину самолеты Mirage 2000-5 из-за того, что Киев лишился всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T19:02+0300

2024-06-09T19:02+0300

2024-06-09T19:02+0300

спецоперация на украине

украина

франция

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Франция поставит на Украину самолеты Mirage 2000-5 из-за того, что Киев лишился всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.Аналитик отметил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.

https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014253.html

украина

франция

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украина, франция