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СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок
СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок - 09.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок
Конфликт на Украине открыл для США неприятную правду: американская передовая техника оказалась непригодна для современных боевых действий, пишет La Nouvelle... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T19:36+0300
2024-06-09T19:36+0300
2024-06-09T19:36+0300
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Конфликт на Украине открыл для США неприятную правду: американская передовая техника оказалась непригодна для современных боевых действий, пишет La Nouvelle Tribune.Неожиданно малая эффективность военной техники и оружия США и Европы выявила "важность адаптивности и инноваций", а также "поставила под сомнение их пригодность к современным боевым действиям", утверждает издание.Примером военно-технического отставания стали танки Abrams, флагман американского арсенала, существенные недостатки которых открылись на украинском поле боя. Броня этих машин оказалась недостаточной даже для защиты от атак дешёвых БПЛА.Американские военные быстро признали Abrams "не готовым к современным воздушным атакам" и объявили о разработке более лёгкой и высокотехнологичной модификации M1E3. С американскими БМП Bradley произошла такая же ситуация, и их решили заменить на новые машины XM30.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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украина, сша, танки abrams
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, танки Abrams
СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок
NT: передовая техника США оказалась не приспособлена к современной войне
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ.
Конфликт на Украине открыл для США неприятную правду: американская передовая техника оказалась непригодна для современных боевых действий, пишет La Nouvelle Tribune
.
Неожиданно малая эффективность военной техники и оружия США и Европы выявила "важность адаптивности и инноваций", а также "поставила под сомнение их пригодность к современным боевым действиям", утверждает издание.
Примером военно-технического отставания стали танки Abrams, флагман американского арсенала, существенные недостатки которых открылись на украинском поле боя. Броня этих машин оказалась недостаточной даже для защиты от атак дешёвых БПЛА.
Американские военные быстро признали Abrams "не готовым к современным воздушным атакам" и объявили о разработке более лёгкой и высокотехнологичной модификации M1E3. С американскими БМП Bradley произошла такая же ситуация, и их решили заменить на новые машины XM30.
Стало известно, что потеряла Украина в ходе конфликта
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.