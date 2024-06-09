https://1prime.ru/20240609/ukraina-849015270.html

В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России - 09.06.2024, ПРАЙМ

В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

Украина уже воспользовалась разрешением на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T20:28+0300

2024-06-09T20:28+0300

2024-06-09T20:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Украина уже воспользовалась разрешением на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Просто не имело смысла не разрешать вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые атаковали украинцев. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя", — сказал он.Ранее Forbes писал, что в ночь после разрешения США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области. На следующий день МО РФ отчиталось, что уничтожило боевую машину РСЗО HIMARS и перехватило 14 снарядов, запускаемых из этой системы. Регион поражения не уточнялся.28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014973.html

сша

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сша, украина, атаки, белгород, белгородская область