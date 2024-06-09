https://1prime.ru/20240609/ukraina-849015270.html
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России - 09.06.2024, ПРАЙМ
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
Украина уже воспользовалась разрешением на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T20:28+0300
2024-06-09T20:28+0300
2024-06-09T20:28+0300
спецоперация на украине
сша
украина
атаки
белгород
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7376e56331ba9a0400800dcb0712058a.jpg
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Украина уже воспользовалась разрешением на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Просто не имело смысла не разрешать вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые атаковали украинцев. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя", — сказал он.Ранее Forbes писал, что в ночь после разрешения США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области. На следующий день МО РФ отчиталось, что уничтожило боевую машину РСЗО HIMARS и перехватило 14 снарядов, запускаемых из этой системы. Регион поражения не уточнялся.28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014973.html
сша
украина
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_87f391ade1bd7b26d95b3371063534e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, атаки, белгород, белгородская область
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Атаки, БЕЛГОРОД, Белгородская область
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
Салливан: ВСУ уже воспользовались смягчением запрета на применение оружия из США
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ.
Украина уже воспользовалась разрешением на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS
советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Просто не имело смысла не разрешать вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые атаковали украинцев. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя", — сказал он.
Ранее Forbes писал, что в ночь после разрешения США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области. На следующий день МО РФ отчиталось, что уничтожило боевую машину РСЗО HIMARS и перехватило 14 снарядов, запускаемых из этой системы. Регион поражения не уточнялся.
СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок
28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.