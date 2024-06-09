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На Украине завели десятки дел из-за растрат при постройке укреплений - 09.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине завели десятки дел из-за растрат при постройке укреплений
На Украине завели десятки дел из-за растрат при постройке укреплений - 09.06.2024, ПРАЙМ
На Украине завели десятки дел из-за растрат при постройке укреплений
Около 30 уголовных дел заведено на Украине в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен, сообщает издание... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T20:54+0300
2024-06-09T20:54+0300
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Около 30 уголовных дел заведено на Украине в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен, сообщает издание "Страна" со ссылкой на депутата Верховной рады Михаила Бондаря. "За растрату средств при строительстве фортификаций возбудили уже около 30 уголовных дел. Общая сумма средств, фигурирующих в производствах – 20 миллиардов гривен", — пишет издание со ссылкой на слова Бондаря. Депутат сообщил, что эти цифры были озвучены на закрытом заседании следственной комиссии Рады по вопросам фортификаций. По его словам, подробности будут озвучены на следующем заседании комиссии через неделю, отмечает издание. Ранее депутат Рады Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении. В мае украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации в хищении денег на строительство фортификационных сооружений. Военный Андрей Бабичев заявил, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом построены некачественно и неквалифицированно. Депутат Рады Ирина Геращенко отметила, что украинским военным не хватает техники на строительство фортификаций.Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
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украина, харьков, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, СВО
20:54 09.06.2024
 
На Украине завели десятки дел из-за растрат при постройке укреплений

"Страна": на Украине завели 30 дел из-за растрат при постройке укреплений

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Около 30 уголовных дел заведено на Украине в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен, сообщает издание "Страна" со ссылкой на депутата Верховной рады Михаила Бондаря.
"За растрату средств при строительстве фортификаций возбудили уже около 30 уголовных дел. Общая сумма средств, фигурирующих в производствах – 20 миллиардов гривен", — пишет издание со ссылкой на слова Бондаря.
Депутат сообщил, что эти цифры были озвучены на закрытом заседании следственной комиссии Рады по вопросам фортификаций. По его словам, подробности будут озвучены на следующем заседании комиссии через неделю, отмечает издание.
Ранее депутат Рады Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении.
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В мае украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации в хищении денег на строительство фортификационных сооружений. Военный Андрей Бабичев заявил, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом построены некачественно и неквалифицированно. Депутат Рады Ирина Геращенко отметила, что украинским военным не хватает техники на строительство фортификаций.
Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАХАРЬКОВСВО
 
 
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