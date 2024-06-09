ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ
NYT: солдаты ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки, сообщает издание The New York Times.
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — заявил один из украинских солдат с позывным Психо.
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — заявил один из украинских солдат с позывным Психо.
Он также подчеркнул, что энергетики очень нужны в условиях боевых действий, когда долго приходится обходиться без сна и еды. Отмечается, что пустые банки из-под энергетических напитков можно найти в траншеях и в танках.
Кроме того, другой украинский солдат с позывным Бача сообщил изданию, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.
Издание пишет, спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов.
Ранее в мае агентство Bloomberg сообщало, что солдат ВСУ поразила игромания, из-за которой они спускают все деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и закладывают оружие. Отмечалось, что власти Украины пытались справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая существенно подрывала их боевой дух.
Издание пишет, спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов.
Ранее в мае агентство Bloomberg сообщало, что солдат ВСУ поразила игромания, из-за которой они спускают все деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и закладывают оружие. Отмечалось, что власти Украины пытались справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая существенно подрывала их боевой дух.