Евро отступает: рубль готовится к новым рекордам

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра демонстрирует некоторый подъем, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 79,8 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США. Рынок ожидает, что американский регулятор сохранит ставку без изменений на уровне 5,5%. Основное же внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению, в которых участники торгов будут искать указания на возможные дальнейшие шаги ФРС в рамках денежно-кредитной политики. Отметим, что прямо перед заседанием в среду выйдут данные по инфляции в США, которые вкупе с сильной статистикой по рынку труда, опубликованной на прошлой неделе, могу оказать влияние на решение регулятора и оценки рынком траектории ставки в США в дальнейшем. Из внутренней статистики также выделим данные по инфляции, которые могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно возможных шагов Центробанка на июльском заседании.По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, закончив неделю в районе 3 233 пунктов. Отметим, что позитивным фактором для рынка стало сохранение российским регулятором ставки на уровне 16% по итогам пятничного заседания, что поддержало рынок акций, в частности, способствуя закрытию коротких позиций. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рынка продолжить восстановительный рост. Целью которого может стать отметка 3 270 пунктов, выступающая ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи. При этом в базовом сценарии на среднесрочном горизонте ожидаем переход рынка в консолидацию в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, а при развитии негативного сценария – пробой нижней границы данного коридора и уход индекса Мосбиржи в район 3 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 89,4 и 12,27 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,4%, отступив до 96,2 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенных изменений котировок основных мировых валют относительно текущих уровней. В текущий момент, на наш взгляд, нет существенных поводов для направленного движения в рубле. При этом ближе к концу месяца национальная валюта получит поддержку со стороны экспортеров, что может привести к ее росту и обновлению локальных максимумов.
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра демонстрирует некоторый подъем, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 79,8 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США. Рынок ожидает, что американский регулятор сохранит ставку без изменений на уровне 5,5%. Основное же внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению, в которых участники торгов будут искать указания на возможные дальнейшие шаги ФРС в рамках денежно-кредитной политики. Отметим, что прямо перед заседанием в среду выйдут данные по инфляции в США, которые вкупе с сильной статистикой по рынку труда, опубликованной на прошлой неделе, могу оказать влияние на решение регулятора и оценки рынком траектории ставки в США в дальнейшем. Из внутренней статистики также выделим данные по инфляции, которые могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно возможных шагов Центробанка на июльском заседании.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, закончив неделю в районе 3 233 пунктов. Отметим, что позитивным фактором для рынка стало сохранение российским регулятором ставки на уровне 16% по итогам пятничного заседания, что поддержало рынок акций, в частности, способствуя закрытию коротких позиций. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток рынка продолжить восстановительный рост. Целью которого может стать отметка 3 270 пунктов, выступающая ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи. При этом в базовом сценарии на среднесрочном горизонте ожидаем переход рынка в консолидацию в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, а при развитии негативного сценария – пробой нижней границы данного коридора и уход индекса Мосбиржи в район 3 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 89,4 и 12,27 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,4%, отступив до 96,2 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенных изменений котировок основных мировых валют относительно текущих уровней. В текущий момент, на наш взгляд, нет существенных поводов для направленного движения в рубле. При этом ближе к концу месяца национальная валюта получит поддержку со стороны экспортеров, что может привести к ее росту и обновлению локальных максимумов.
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