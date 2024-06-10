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Бриллиантовое сердце. Россиянам раскрыли детали о новых внедорожниках
Бриллиантовое сердце. Россиянам раскрыли детали о новых внедорожниках - 10.06.2024, ПРАЙМ
Бриллиантовое сердце. Россиянам раскрыли детали о новых внедорожниках
Россиянам предоставили технический справочник о китайских автомобилях Oting Paladin и Tank 300, пишет "За рулем". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:00+0300
2024-06-10T11:00+0300
2024-06-10T11:00+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россиянам предоставили технический справочник о китайских автомобилях Oting Paladin и Tank 300, пишет "За рулем"."Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян. Надежд, что он как-то унифицирован с прошлыми двигателями марки, нет", - сказано в публикации.Кроме того, данный мотор встречается на китайских пикапах и внедорожниках.Как отметили эксперты "За рулем", Tank 300 быстрее, чем Oting Paladin, поскольку максимальная скорость составляет 175 километров в час против 160 километров. Кроме того, периодичность техобслуживания Tank достигает 10000 километров или 12 месяцев против 10000 километров или 6 месяцев у Oting.Помимо этого, эксперты оценили приспособленность модели к России. По этому показатею более выигрышной машиной выглядит Oting.
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авто, россия, китайские авто
Авто, РОССИЯ, китайские авто
Бриллиантовое сердце. Россиянам раскрыли детали о новых внедорожниках
"За рулем" подготовил технический справочник о Oting Paladin и Tank 300
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Россиянам предоставили технический справочник о китайских автомобилях Oting Paladin и Tank 300, пишет "За рулем"
.
"Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян. Надежд, что он как-то унифицирован с прошлыми двигателями марки, нет", - сказано в публикации.
Кроме того, данный мотор встречается на китайских пикапах и внедорожниках.
Как отметили эксперты "За рулем", Tank 300 быстрее, чем Oting Paladin, поскольку максимальная скорость составляет 175 километров в час против 160 километров. Кроме того, периодичность техобслуживания Tank достигает 10000 километров или 12 месяцев против 10000 километров или 6 месяцев у Oting.
Помимо этого, эксперты оценили приспособленность модели к России. По этому показатею более выигрышной машиной выглядит Oting.
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