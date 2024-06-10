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В ГАИ объяснили причину массовых продаж новых машин с минимальным пробегом
В ГАИ объяснили причину массовых продаж новых машин с минимальным пробегом - 10.06.2024, ПРАЙМ
В ГАИ объяснили причину массовых продаж новых машин с минимальным пробегом
В России все чаще появляются объявления о продаже автомобилей с очень низким пробегом от 150 до 3 500 километров, а их стоимость может быть значительно ниже,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:11+0300
2024-06-10T13:11+0300
2024-06-10T13:11+0300
россия
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авто
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В России все чаще появляются объявления о продаже автомобилей с очень низким пробегом от 150 до 3 500 километров, а их стоимость может быть значительно ниже, чем у новых машин, пишет издание NaAvtotrasse.ru.По словам представителя ГАИ, главной предполагаемой причиной массовых продаж таких автомобилей, является вероятность того, что владелец авто попал в аварию сразу после покупки.В таком случае, владелец машины ремонтирует ее косметически и пытается как можно скорее продать, чтобы избежать будущих проблем, говорится в материале.Также существует вероятность того, что такие автомобили продают региональные дилеры, автосалоны или перекупщики, чтобы избавиться от неликвидных моделей. Иногда такие автомобили продают таксопарки, владельцы которых решились на этот шаг из-за неудобства использования машины для перевозки пассажиров. Наконец, не исключено, что некоторым владельцам автомобилей они просто не понравились и они стремятся избавиться от них т.к. они не удовлетворяют их потребности, заключил собеседник издания.
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россия, гаи, авто
В ГАИ объяснили причину массовых продаж новых машин с минимальным пробегом
NaAvtotrasse.ru: в ГАИ объяснили продажи новых авто с минимальным пробегом
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
В России все чаще появляются объявления о продаже автомобилей с очень низким пробегом от 150 до 3 500 километров, а их стоимость может быть значительно ниже, чем у новых машин, пишет
издание NaAvtotrasse.ru.
По словам представителя ГАИ, главной предполагаемой причиной массовых продаж таких автомобилей, является вероятность того, что владелец авто попал в аварию сразу после покупки.
В таком случае, владелец машины ремонтирует ее косметически и пытается как можно скорее продать, чтобы избежать будущих проблем, говорится в материале.
Также существует вероятность того, что такие автомобили продают региональные дилеры, автосалоны или перекупщики, чтобы избавиться от неликвидных моделей.
Иногда такие автомобили продают таксопарки, владельцы которых решились на этот шаг из-за неудобства использования машины для перевозки пассажиров. Наконец, не исключено, что некоторым владельцам автомобилей они просто не понравились и они стремятся избавиться от них т.к. они не удовлетворяют их потребности, заключил собеседник издания.
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