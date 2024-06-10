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"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев - 10.06.2024, ПРАЙМ
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"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев
"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев
Многие американские чиновники ушли в отставку из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Израилю, ополчились против него. Об этом сообщает телеканал... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:02+0300
2024-06-10T10:04+0300
политика
джо байден
сша
палестино-израильский конфликт
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Многие американские чиновники ушли в отставку из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Израилю, ополчились против него. Об этом сообщает телеканал CNN.По данным СМИ, многие чиновники покинули свои посты "по-тихому", однако шесть человек публично заявили о решении уйти и несогласии с действиями Вашингтона. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Когда у вас есть множество профессионалов своего дела и сотрудников, назначенных президентом, (..) которые подали в отставку из-за его политики, это показатель того, что что-то идет не так", — отметил один из шести чиновников, бывший сотрудник Пентагогна Харрисон Манн.Ранее в апреле США одобрили пакет военной помощи Израилю. Кроме того, в мае Вашингтон не поддержал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильского премьера Биньамина Нетаньяху и главы Минобороны страны. Как отмечалось в резолюции сенаторов Конгресса с требованием ввести сакнкции против МУС, Израиль - "демократический союзник США".При этом в Соединенных Штатах проходят акции в поддержку Палестины. Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что 8 июня в центре Вашингтона собрались тысячи пропалестинских активистов. Кроме того, 10 июня протестующие против действий Израиля в секторе Газа нанесли граффити на сооружения и статуи около Белого дома, о чем писала газета The Washington Post.
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джо байден, сша, палестино-израильский конфликт
Политика, Джо Байден, США, палестино-израильский конфликт
10:02 10.06.2024 (обновлено: 10:04 10.06.2024)
 
"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев

CNN: ушедшие в отставку из-за политики Байдена чиновники ополчились против него

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Многие американские чиновники ушли в отставку из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Израилю, ополчились против него. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным СМИ, многие чиновники покинули свои посты "по-тихому", однако шесть человек публично заявили о решении уйти и несогласии с действиями Вашингтона.
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"Когда у вас есть множество профессионалов своего дела и сотрудников, назначенных президентом, (..) которые подали в отставку из-за его политики, это показатель того, что что-то идет не так", — отметил один из шести чиновников, бывший сотрудник Пентагогна Харрисон Манн.
Ранее в апреле США одобрили пакет военной помощи Израилю. Кроме того, в мае Вашингтон не поддержал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильского премьера Биньамина Нетаньяху и главы Минобороны страны. Как отмечалось в резолюции сенаторов Конгресса с требованием ввести сакнкции против МУС, Израиль - "демократический союзник США".
При этом в Соединенных Штатах проходят акции в поддержку Палестины. Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что 8 июня в центре Вашингтона собрались тысячи пропалестинских активистов. Кроме того, 10 июня протестующие против действий Израиля в секторе Газа нанесли граффити на сооружения и статуи около Белого дома, о чем писала газета The Washington Post.
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СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине
7 июня, 21:36
 
ПолитикаДжо БайденСШАпалестино-израильский конфликт
 
 
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