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"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев

"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Что-то идет не так". Байден нажил врагов среди американцев

Многие американские чиновники ушли в отставку из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Израилю, ополчились против него. Об этом сообщает телеканал... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:02+0300

2024-06-10T10:02+0300

2024-06-10T10:04+0300

политика

джо байден

сша

палестино-израильский конфликт

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Многие американские чиновники ушли в отставку из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Израилю, ополчились против него. Об этом сообщает телеканал CNN.По данным СМИ, многие чиновники покинули свои посты "по-тихому", однако шесть человек публично заявили о решении уйти и несогласии с действиями Вашингтона. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Когда у вас есть множество профессионалов своего дела и сотрудников, назначенных президентом, (..) которые подали в отставку из-за его политики, это показатель того, что что-то идет не так", — отметил один из шести чиновников, бывший сотрудник Пентагогна Харрисон Манн.Ранее в апреле США одобрили пакет военной помощи Израилю. Кроме того, в мае Вашингтон не поддержал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильского премьера Биньамина Нетаньяху и главы Минобороны страны. Как отмечалось в резолюции сенаторов Конгресса с требованием ввести сакнкции против МУС, Израиль - "демократический союзник США".При этом в Соединенных Штатах проходят акции в поддержку Палестины. Ранее корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что 8 июня в центре Вашингтона собрались тысячи пропалестинских активистов. Кроме того, 10 июня протестующие против действий Израиля в секторе Газа нанесли граффити на сооружения и статуи около Белого дома, о чем писала газета The Washington Post.

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джо байден, сша, палестино-израильский конфликт