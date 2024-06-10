https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849037387.html
"Европейцы устали": в США сообщили Украине тревожные новости
"Европейцы устали": в США сообщили Украине тревожные новости - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Европейцы устали": в США сообщили Украине тревожные новости
Выборы в Европарламент состоялись в начале июня, результаты продемонстрировали усталость региона от конфликта на Украине. Такое мнение выразил в социальной сети | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:30+0300
2024-06-10T15:30+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Выборы в Европарламент состоялись в начале июня, результаты продемонстрировали усталость региона от конфликта на Украине. Такое мнение выразил в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. Выборы проходили с шестого по девятое июня. Согласно предварительным результатам, партия Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии) набрала 14,4 процента голосов, заняв третье место, на втором месте с 15,4 процента голосов оказалась партия Эммануэля макрона "Возрождение". Кроме того, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья партия проиграла на выборах в региональный и федеральный парламенты, подал в отставку."Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", - отметил Сакс.Как подчеркивал почетный профессор политологии Болонского университета Джанфранко Паскуино, результаты выборов по Франции и Германии показали, что избиратели голосовали против политики своих правительств.
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сша, украина, европарламент
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Европарламент
"Европейцы устали": в США сообщили Украине тревожные новости
Сакс: итоги выборов в ЕП показывают усталость Европы от конфликта на Украине
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Выборы в Европарламент состоялись в начале июня, результаты продемонстрировали усталость региона от конфликта на Украине. Такое мнение выразил в социальной сети Х
американский миллиардер Дэвид Сакс.
Выборы проходили с шестого по девятое июня. Согласно предварительным результатам, партия Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии) набрала 14,4 процента голосов, заняв третье место, на втором месте с 15,4 процента голосов оказалась партия Эммануэля макрона "Возрождение". Кроме того, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья партия проиграла на выборах в региональный и федеральный парламенты, подал в отставку.
"Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", - отметил Сакс.
Как подчеркивал почетный профессор политологии Болонского университета Джанфранко Паскуино, результаты выборов по Франции и Германии показали, что избиратели голосовали против политики своих правительств.
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент