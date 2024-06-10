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Скелет в шкафу ВСУ. Российские войска взяли Очеретино почти без боя
Скелет в шкафу ВСУ. Российские войска взяли Очеретино почти без боя - 10.06.2024, ПРАЙМ
Скелет в шкафу ВСУ. Российские войска взяли Очеретино почти без боя
Российские войска взяли Очеретино почти без боя, передает болгарское издание "Фокус". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:14+0300
2024-06-10T14:14+0300
2024-06-10T14:22+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские войска взяли Очеретино почти без боя, передает болгарское издание "Фокус"."Первые проблемы у 1 и 3 батальонов ВСУ начались примерно 8 апреля. Сообщается, что подразделение территориальной обороны (ТрО) сбежало, поставив под угрозу фланг 3 батальона", — говорится в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАналитики отмечают, что 115-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины заменила две другие бригады. Позиции были переданы в хорошем состоянии, но оборона села Очеретино оказалась несостоятельной.Подразделения, несущие ответственность за оборону, оказались неорганизованными и не смогли согласованно взаимодействовать, отметил автор публикации.Отмечается, что российские военные предпринял штурм, который привел к большим потерям украинской стороны. Силы и средства поддержки бежали, оставив отдельные батальоны без поддержки.По данным DeepState, роты огневой поддержки оказались ограниченными в возможностях и разбежались или отказались от сопротивления. После прорыва обороны, российские войска продвинулись дальше во фланг и смогли занять территории, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Скелет в шкафу ВСУ. Российские войска взяли Очеретино почти без боя
"Фокус": обороны Очеретино со стороны ВСУ фактически не было
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Российские войска взяли Очеретино почти без боя, передает
болгарское издание "Фокус".
"Первые проблемы у 1 и 3 батальонов ВСУ начались примерно 8 апреля. Сообщается, что подразделение территориальной обороны (ТрО) сбежало, поставив под угрозу фланг 3 батальона", — говорится в тексте публикации.
Аналитики отмечают, что 115-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины заменила две другие бригады. Позиции были переданы в хорошем состоянии, но оборона села Очеретино оказалась несостоятельной.
Подразделения, несущие ответственность за оборону, оказались неорганизованными и не смогли согласованно взаимодействовать, отметил автор публикации.
Отмечается, что российские военные предпринял штурм, который привел к большим потерям украинской стороны. Силы и средства поддержки бежали, оставив отдельные батальоны без поддержки.
По данным DeepState, роты огневой поддержки оказались ограниченными в возможностях и разбежались или отказались от сопротивления. После прорыва обороны, российские войска продвинулись дальше во фланг и смогли занять территории, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино