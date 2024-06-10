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Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США - 10.06.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США
Первый российский танкер СКФ "Приморье", пытавшийся доставить нефть, находясь под санкциями США, осуществил тайную перевалку нефти на другое судно, передает... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:28+0300
2024-06-10T14:57+0300
энергетика
россия
нефть
танкер
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Первый российский танкер СКФ "Приморье", пытавшийся доставить нефть, находясь под санкциями США, осуществил тайную перевалку нефти на другое судно, передает Bloomberg.По данным издания, это свидетельствует о том, насколько сильно Москва стремится подорвать эффективность американских ограничений в отношении своего флота.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что судно "СКФ Приморье" попало под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в октябре, после чего около полугода не загружало нефть. Но в конце апреля танкер зашел в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз нефти Urals, после чего отправился в рейс протяженностью 7,5 тысячи миль в пункт, расположенный в 70 милях к востоку от Сингапура.В агентстве отметили, что на какое-то время судно пропало с радаров, однако потом выяснилось, что произошла тайная перевалка нефти на другое судно "Ocean Hermana". Оба судна, "СКФ Приморье" и "Ocean Hermana", были идентифицированы по их размерам, конфигурации палубы и окраске.Такая передача груза позволяет покупателю нефти избежать связи с санкционированным судном и риска дальнейших действий со стороны Министерства финансов США.В мае поступления от продажи нефти в государственный бюджет России выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть поднялись, а страна адаптировалась к ограничительным мерам.
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россия, нефть, танкер
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, танкер
14:28 10.06.2024 (обновлено: 14:57 10.06.2024)
 
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США

Bloomberg: российский танкер совершил тайную перевалку на судно Ocean Hermana

© Unsplash/Piyanut SuntaranilМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Piyanut Suntaranil
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Первый российский танкер СКФ "Приморье", пытавшийся доставить нефть, находясь под санкциями США, осуществил тайную перевалку нефти на другое судно, передает Bloomberg.
По данным издания, это свидетельствует о том, насколько сильно Москва стремится подорвать эффективность американских ограничений в отношении своего флота.
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Отмечается, что судно "СКФ Приморье" попало под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в октябре, после чего около полугода не загружало нефть. Но в конце апреля танкер зашел в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз нефти Urals, после чего отправился в рейс протяженностью 7,5 тысячи миль в пункт, расположенный в 70 милях к востоку от Сингапура.
В агентстве отметили, что на какое-то время судно пропало с радаров, однако потом выяснилось, что произошла тайная перевалка нефти на другое судно "Ocean Hermana". Оба судна, "СКФ Приморье" и "Ocean Hermana", были идентифицированы по их размерам, конфигурации палубы и окраске.
Такая передача груза позволяет покупателю нефти избежать связи с санкционированным судном и риска дальнейших действий со стороны Министерства финансов США.
В мае поступления от продажи нефти в государственный бюджет России выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть поднялись, а страна адаптировалась к ограничительным мерам.
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