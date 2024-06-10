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Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ
Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает Bloomberg. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:16+0300
2024-06-10T17:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает Bloomberg."Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", — сказано в материале.Bloomberg отмечает, что Украина уже использует технологии ИИ, предоставляемые американской компанией Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя.В то же время, представители украинских стартапов указывают на сложности, такие как сбои в интернет-соединении, которые делают использование некоторых приложений с ИИ практически невозможным.Кроме того, украинские компании сталкиваются с проблемой доступа к секретной информации, которая могла бы помочь в разработке программ с использованием ИИ, заметили в издании.В марте Palantir Technologies подписал соглашение о сотрудничестве с украинским правительством по программе разминирования территорий с использованием ИИ.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
17:16 10.06.2024 (обновлено: 17:29 10.06.2024)
 
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ

Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" ряд предложенных ему Западом технологий ИИ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает Bloomberg.
"Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", — сказано в материале.
Bloomberg отмечает, что Украина уже использует технологии ИИ, предоставляемые американской компанией Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя.
В то же время, представители украинских стартапов указывают на сложности, такие как сбои в интернет-соединении, которые делают использование некоторых приложений с ИИ практически невозможным.
Кроме того, украинские компании сталкиваются с проблемой доступа к секретной информации, которая могла бы помочь в разработке программ с использованием ИИ, заметили в издании.
В марте Palantir Technologies подписал соглашение о сотрудничестве с украинским правительством по программе разминирования территорий с использованием ИИ.
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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14:14
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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