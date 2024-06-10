https://1prime.ru/20240610/tekhnologii-849041880.html
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ
Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает Bloomberg. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:16+0300
2024-06-10T17:16+0300
2024-06-10T17:29+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает Bloomberg."Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", — сказано в материале.Bloomberg отмечает, что Украина уже использует технологии ИИ, предоставляемые американской компанией Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя.В то же время, представители украинских стартапов указывают на сложности, такие как сбои в интернет-соединении, которые делают использование некоторых приложений с ИИ практически невозможным.Кроме того, украинские компании сталкиваются с проблемой доступа к секретной информации, которая могла бы помочь в разработке программ с использованием ИИ, заметили в издании.В марте Palantir Technologies подписал соглашение о сотрудничестве с украинским правительством по программе разминирования территорий с использованием ИИ.
https://1prime.ru/20240610/ocheretino-849032291.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" предложенные Западом технологии ИИ
Bloomberg: в Киеве назвали "хайпом" ряд предложенных ему Западом технологий ИИ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Украинские чиновники пожаловались, что предоставляемые западными союзниками технологии являются "шумихой", нежели полезными инструментами, сообщает
Bloomberg.
"Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", — сказано в материале.
Bloomberg отмечает, что Украина уже использует технологии ИИ, предоставляемые американской компанией Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя.
В то же время, представители украинских стартапов указывают на сложности, такие как сбои в интернет-соединении, которые делают использование некоторых приложений с ИИ практически невозможным.
Кроме того, украинские компании сталкиваются с проблемой доступа к секретной информации, которая могла бы помочь в разработке программ с использованием ИИ, заметили в издании.
В марте Palantir Technologies подписал соглашение о сотрудничестве с украинским правительством по программе разминирования территорий с использованием ИИ.
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