https://1prime.ru/20240610/territorii-849040211.html

"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять

"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять

Территории, которая потеряет Украина, могут стать "серой зоной", рассказал в интервью YouTube-каналу "Вышка" снайпер ВСУ Константин Прошинский. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:49+0300

2024-06-10T16:49+0300

2024-06-10T16:49+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Территории, которая потеряет Украина, могут стать "серой зоной", рассказал в интервью YouTube-каналу "Вышка" снайпер ВСУ Константин Прошинский.Украинский военный выразил уверенность, что Киев потеряет еще больше территорий, возможно даже часть Сумской и Харьковской областей. При этом, отметил он, вдоль границы с Россией может появиться "серая зона" шириной в 20 километров и уходящая вглубь Украины."Я не верю ни в какие границы 91-го года <…>, скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года", - подытожил Прошинский.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20240610/ssha-849021547.html

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украина, всу, территории