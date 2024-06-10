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"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять - 10.06.2024, ПРАЙМ
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"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять
"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять
Территории, которая потеряет Украина, могут стать "серой зоной", рассказал в интервью YouTube-каналу "Вышка" снайпер ВСУ Константин Прошинский. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:49+0300
2024-06-10T16:49+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Территории, которая потеряет Украина, могут стать "серой зоной", рассказал в интервью YouTube-каналу "Вышка" снайпер ВСУ Константин Прошинский.Украинский военный выразил уверенность, что Киев потеряет еще больше территорий, возможно даже часть Сумской и Харьковской областей. При этом, отметил он, вдоль границы с Россией может появиться "серая зона" шириной в 20 километров и уходящая вглубь Украины."Я не верю ни в какие границы 91-го года &lt;…&gt;, скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года", - подытожил Прошинский.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20240610/ssha-849021547.html
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украина, всу, территории
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Территории
16:49 10.06.2024
 
"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять

Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять больше территорий на границе

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Территории, которая потеряет Украина, могут стать "серой зоной", рассказал в интервью YouTube-каналу "Вышка" снайпер ВСУ Константин Прошинский.
Украинский военный выразил уверенность, что Киев потеряет еще больше территорий, возможно даже часть Сумской и Харьковской областей. При этом, отметил он, вдоль границы с Россией может появиться "серая зона" шириной в 20 километров и уходящая вглубь Украины.
"Я не верю ни в какие границы 91-го года <…>, скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года", - подытожил Прошинский.
Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУТерритории
 
 
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