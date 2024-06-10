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ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области - 10.06.2024, ПРАЙМ
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ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области - 10.06.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области
Российские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумской области Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:31+0300
2024-06-10T13:31+0300
спецоперация на украине
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ДОНЕЦК, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумской области Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", — отметил он.По словам Лебедева, под Юнаковкой, также в Сумской области, были зафиксированы взрывы в районе мастерских, где украинские военные ремонтируют и хранят технику.Координатор подполья отметил, что российские войска нанесли удары в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая пыталась проникнуть к границе с Россией.Он также упомянул, что российские силы атаковали передвигающуюся технику ВСУ в районе Николаевки, где были уничтожены два БТР и около 15 украинских военных.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
13:31 10.06.2024
 
ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС России ударили по складу и группе военных ВСУ в сумском Белополье

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумской области Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", — отметил он.
По словам Лебедева, под Юнаковкой, также в Сумской области, были зафиксированы взрывы в районе мастерских, где украинские военные ремонтируют и хранят технику.
Координатор подполья отметил, что российские войска нанесли удары в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая пыталась проникнуть к границе с Россией.
Он также упомянул, что российские силы атаковали передвигающуюся технику ВСУ в районе Николаевки, где были уничтожены два БТР и около 15 украинских военных.
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