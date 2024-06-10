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ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области - 10.06.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Сумской области

Российские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумской области Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:31+0300

2024-06-10T13:31+0300

2024-06-10T13:31+0300

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ДОНЕЦК, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумской области Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают, что накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация", — отметил он.По словам Лебедева, под Юнаковкой, также в Сумской области, были зафиксированы взрывы в районе мастерских, где украинские военные ремонтируют и хранят технику.Координатор подполья отметил, что российские войска нанесли удары в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая пыталась проникнуть к границе с Россией.Он также упомянул, что российские силы атаковали передвигающуюся технику ВСУ в районе Николаевки, где были уничтожены два БТР и около 15 украинских военных.

https://1prime.ru/20240603/provokatsiya-848749507.html

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