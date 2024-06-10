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Украинский конфликт выходит на новую фазу, заявили в Крыму
Украинский конфликт выходит на новую фазу, заявили в Крыму - 10.06.2024, ПРАЙМ
Украинский конфликт выходит на новую фазу, заявили в Крыму
Украинский конфликт выходит на новую фазу проивостояния, когда Вооруженные силы Украины из-за больших потерь не видят другого выхода, чем сконценрироваться на... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T06:42+0300
2024-06-10T06:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Украинский конфликт выходит на новую фазу проивостояния, когда Вооруженные силы Украины из-за больших потерь не видят другого выхода, чем сконценрироваться на попытках ударов по российской территории западным оружием. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По словам парламентария, ситуация на поле боя для ВСУ складывается плохо на фоне больших потерь личного состава и нежелания других граждан идти на фронт "за клику (Владимира) Зеленского""Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники - на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", - рассказал Константинов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Также депутат добавил, что Запад все еще живет колониальным мышлением, и ему плевать на другие страны и народы. По его словам, его волнует только своя экономика.
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россия, крым
Украинский конфликт выходит на новую фазу, заявили в Крыму
В Крыму считают, что украинский конфликт выходит на новую фазу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Украинский конфликт выходит на новую фазу проивостояния, когда Вооруженные силы Украины из-за больших потерь не видят другого выхода, чем сконценрироваться на попытках ударов по российской территории западным оружием. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По словам парламентария, ситуация на поле боя для ВСУ складывается плохо на фоне больших потерь личного состава и нежелания других граждан идти на фронт "за клику (Владимира) Зеленского"
"Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники - на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", - рассказал Константинов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Также депутат добавил, что Запад все еще живет колониальным мышлением, и ему плевать на другие страны и народы. По его словам, его волнует только своя экономика.
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