https://1prime.ru/20240610/ukraina-849040457.html

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:55+0300

2024-06-10T16:55+0300

2024-06-10T16:55+0300

спецоперация на украине

украина

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всу

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потеря территорий

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВС РФ смогут достичь Днепра в случае необходимости после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это стало бы плохой новостью. Если вы взглянете на карту, то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, российская армия получит возможность продвинуться до Днепра даже без необходимости брать Краматорск", — отметил он.Он подчеркнул, что потеря Часова Яра станет предупреждением для Зеленского, что следующей целью станет более крупный город — Константиновка.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Часового Яра.

https://1prime.ru/20240610/territorii-849040211.html

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украина, вс рф, всу, сво, потеря территорий