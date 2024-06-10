Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240610/ukraina-849040457.html
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:55+0300
2024-06-10T16:55+0300
спецоперация на украине
украина
вс рф
всу
сво
потеря территорий
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВС РФ смогут достичь Днепра в случае необходимости после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это стало бы плохой новостью. Если вы взглянете на карту, то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, российская армия получит возможность продвинуться до Днепра даже без необходимости брать Краматорск", — отметил он.Он подчеркнул, что потеря Часова Яра станет предупреждением для Зеленского, что следующей целью станет более крупный город — Константиновка.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Часового Яра.
https://1prime.ru/20240610/territorii-849040211.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, вс рф, всу, сво, потеря территорий
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ, СВО, потеря территорий
16:55 10.06.2024
 
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Меркурис: после падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ смогут дойти до Днепра

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВС РФ смогут достичь Днепра в случае необходимости после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Это стало бы плохой новостью. Если вы взглянете на карту, то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, российская армия получит возможность продвинуться до Днепра даже без необходимости брать Краматорск", — отметил он.
Он подчеркнул, что потеря Часова Яра станет предупреждением для Зеленского, что следующей целью станет более крупный город — Константиновка.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Часового Яра.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
"Серая зона". В ВСУ обозначили территории, которые Украина может потерять
16:49
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВС РФВСУСВОпотеря территорий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала