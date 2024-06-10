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"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:55+0300
2024-06-10T16:55+0300
2024-06-10T16:55+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВС РФ смогут достичь Днепра в случае необходимости после освобождения Часова Яра, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это стало бы плохой новостью. Если вы взглянете на карту, то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, российская армия получит возможность продвинуться до Днепра даже без необходимости брать Краматорск", — отметил он.Он подчеркнул, что потеря Часова Яра станет предупреждением для Зеленского, что следующей целью станет более крупный город — Константиновка.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Часового Яра.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ, СВО, потеря территорий
"Защитить невозможно". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Меркурис: после падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ смогут дойти до Днепра
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.
ВС РФ смогут достичь Днепра в случае необходимости после освобождения Часова Яра,
предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Это стало бы плохой новостью. Если вы взглянете на карту, то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, российская армия получит возможность продвинуться до Днепра даже без необходимости брать Краматорск", — отметил он.
Он подчеркнул, что потеря Часова Яра станет предупреждением для Зеленского, что следующей целью станет более крупный город — Константиновка.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Часового Яра.
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