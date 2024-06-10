https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html

Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне

Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне - 10.06.2024, ПРАЙМ

Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне

Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:40+0300

2024-06-10T10:40+0300

2024-06-10T11:16+0300

россия

водители

авто

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/49/842504979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a954a296cc596c6310dad6201686ff.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года. Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе. Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".

https://1prime.ru/20240610/shtraf-849019164.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, водители, авто, осаго