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Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне - 10.06.2024, ПРАЙМ
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:40+0300
2024-06-10T10:40+0300
2024-06-10T11:16+0300
россия
водители
авто
осаго
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года. Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе. Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
https://1prime.ru/20240610/shtraf-849019164.html
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россия, водители, авто, осаго
РОССИЯ, водители, Авто, ОСАГО
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
ГД: автовладельцы смогут на основании заявления снять авто с регистрации при угоне
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года.
Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.
Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
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