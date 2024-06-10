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Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне - 10.06.2024, ПРАЙМ
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:40+0300
2024-06-10T11:16+0300
россия
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авто
осаго
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года. Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе. Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
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россия, водители, авто, осаго
РОССИЯ, водители, Авто, ОСАГО
10:40 10.06.2024 (обновлено: 11:16 10.06.2024)
 
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне

ГД: автовладельцы смогут на основании заявления снять авто с регистрации при угоне

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосквич 6
Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года.
Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.
Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
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